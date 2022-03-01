نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات قوية ومميزة على كافة السلع في بنده السعودية اليوم ولفترة محدودة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد هايبر بنده من أكبر الهايبرات المتواجدة في السعودية، وكل أسبوع يوافر خصومات جديدة على كافة المنتجات، ويقدم هايبر بنده السعودية هذا الأسبوع أفضل وأكبر العروض والخصومات على جميع السلع وخاصة السلع الغذائية، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال أقوى العروض المتوافرة في بنده السعودية.

عروض بنده السعودية اليوم

يقدم اليوم هايبر بنده أفضل العروض والخصومات ومنها ٦ زجاجات مياه من بيرين سعة لتر ونصف، و زجاجة زيت دوار الشمس من هالة سعة لتر ونصف، وزجاجة زيت دوار الشمس من نخيل سعة لتر ونصف، و ٢ برطمان جبنة كريمي مطبوخة وزنهم نصف كيلو من بوك، و أرز بسمتي من الشعلان وزنه خمسة كيلو، و دجاج ساديا وزنه ٩٠٠ جرام، وثلاث علب زبادي يوناني سادة من نادك وزنهم ٤٨٠ جرام، وثلاث قطع زبدة طبيعية من مراعي وزنهم ٣٠٠ جرام.

توافر عروض هايبر بنده أيضا علبة جبنة بيضاء فيتا قليلة الدسم ، أو كاملة الدسم من البقرات الثلاثة وزنها نصف كيلو، وعلبة جبنة بيضاء فيتا كاملة الدسم من مراعي وزنها ٤٠٠ جرام، وعبوة جبنة موزاريلا مبشورة من البقرات الثلاثة وزنها نصف كيلو، وعلبة ٦ قطع جبنة شيدر من المراعي وزنها ٦٧٨ جرام، وعلبة جبنة يونانية من كيري وزنها ٢٠٠ جرام، وفطيرة سادة من سويتز وزنها ٤٠٠جرام، وعلبة أيس كريم من كون زون وزنها ٥٠٠ مل.

عروض بنده السعودية هذا الأسبوع

يقدم هايبر بنده هذا الأسبوع خصومات على ناجيت دجاج من رضوى وزنه ٤٠٠ جرام، وبوب كورن دجاج من رضوى وزنه ٤٠٠ جرام، و ٨ قطع برجر دجاج مغلف بالخبز وزنهم ٨٠٠ جرام من كريزي، وكفتة الدجاج الكبير وزنها ٣٠٠ جرام، و١٢ قطعة برجر دجاج مغلف بالخبز من طيبات الإمارات وزنهم ٩٠٠ جرام، وزنجر فيليه الدجاج من أمريكانا وزنه ٤٢٠ جرام، وكرات لحم بقري من أمريكانا وزنها ٤٠٠ جرام، وكباب لحم بقري متبل من أمريكانا وزنه ٣٢٠ جرام، وأصابع الدجاج من أمريكانا وزنها ٤٠٠ جرام، ومفروم غنم من السعودية وزنه ٤٠٠ جرام.