نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة سحرية لحل مشكلة انسداد حوض المطبخ والحمام في المقال التالي

عمر شويل - جدة حل مشكلة انسداد حوض المطبخ والحمام، تعتبر مشاكل تسليك حوض المطبخ والحمام من أكثر الأمور التي تشغل كل ربات المنزل، لأن انسدادهم يسبب كوارث كبيرة مثل خروج المياه من البلاعات، وبعض السيدات لا تعرف من السبب في ذلك أو كيف حل تلك المشاكل، لذلك سوف نقدم إليكم خلال هذا المقال أفكار ذهبية لحل مشاكل وتسليك حوض المطبخ والحمام.

طريقة تسليك حوض المطبخ والحمام:

استخدام سلاكة الحوض

طريقة استخدام سلاكة الحوض تعتبر طريقة تقليدية للغاية، وهي عبارة عن سلاكة مطاطية لها يد طويلة نستخدمها عن طريق وضعها على فتحة الأحواض، ثم نقوم بالضغط عليها عدة مرات، حتى تقوم بشفط ونفخ الرواسب داخل الحوض، حتى تساعد على تسليك الأحواض بشكل سريع.

استخدام خليط من ملح الطعام والبيكنج صودا:

هذه الطريقة يستخدمها كثير من الأشخاص، لأنها تسلم الأحواض بشكل رائع، وذلك يتم عن طريق خلط ملعقة كبيرة من ملح الطعام مع ثلاث ملاعق كبيرة من البيكنج صودا، ثم قومي بسكب الخليط في فتحة الحوض، ثم اتركي الخليط لمدة ٦٠ دقيقة، ثم اسكبي كمية كبيرة من المياه المغلية في الخوض، ثم اسكبي مقدار قليل من صابون الأطباق، وسوف تلاحظين حل مشكلة انسداد الحوض.

استخدام خليط الخل مع البيكنج صودا:

هذه الطريقة قوية جدا ومذهلة في حل مشكلة انسداد الحوض عن طريق وضع خمس ملاعق كبيرة من البيكنج صودا في فتحة الحوض، ثم اسكبي فوقها بشكل تدريجي كأس كبير من الخل، وسوف تتفاعل المكونات مع بعضها البعض مثل الفوار بشكل سريع، ثم تعمل على تسليك الحوض.

استخدام سلك المعدن:

هذه الطريقة تستخدم بعد فشل المحاولات السابقة، وتستخدم عن طريقة دفع سلك معدني داخل بالوعة الحوض، ثم قومي بإخراجها ودفعها عدة مرات حتى تساعد على تسليك الحوض.

المياه الساخنة في تسليك الحوض:

هذه الطريقة فعالة، وتستخدم عن طريق تسخين كمية كبيرة من الماء حتى تصل إلى مرحلة الغليان، ثم قومي بسكب ربع كمية المياه في الحوض، ثم اتركيها لمدة ثلاث دقائق، ثم اسكبي باقي المياه، ثم انتظري قليلا حتى يتم تسليك الحوض.