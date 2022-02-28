نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف خصومات هايبر لولو المذهلة 62% على الأجهزة الكهربائية والهواتف حتى 15 مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة خصومات هايبر لولو المذهلة 62% على الأجهزة الكهربائية والهواتف حتى 15 مارس، حيث يتوفر أيكون موقد غاز ستانلس ستيل 3 شعلة بسعر 169 ريال بدلاً من 239 ريال خصم 29%، يتوفر أيكون قدر طبخ كهربائي سعة 1.8 لتر بسعر 89 ريال بدلاً من 109 ريال خصم 18%، يتوفر مولينكس قلاية عميقة سعة 1.8 لتر بسعر 199 ريال بدلاً من 279 ريال خصم 29%، يتوفر فيليبس خلاط يدوي بروميكس سعة 650 وات بسعر 169 ريال بدلاً من 219 ريال خصم 23% ضمن تخفيضات هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية.

خصومات هايبر لولو المذهلة 62%

يتوفر فيليبس قلاية هوائية سعة 1.2 كجم بسعر 599 ريال بدلاً من 729 ريال خصم 18%، يتوفر ضمن عروض هايبر لولو على الأجهزة الكهربائية سوبر جنرال فرن ميكرويف سعة 42 لتر بسعر 389 ريال بدلاً من 499 ريال خصم 22%، يتوفر ماجيك بوليت كيتشن اكسبرس مجموعة 10 قطع سعة 400 وات بسعر 135 ريال بدلاً من 359 ريال خصم 62%، يتوفر ضمن عروض نصف الثمن أيكون قلاية هوائية سعة 2.5 لتر بسعر 119 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 52%، يتوفر ميديا غسالة اطباق 7 برامج 12 أماكن تخزين بسعر 1269 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 15%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر لولو

يتوفر مطحنة فيليبس بسعر 97 ريال بدلاً من 149 ريال خصم 35%، يتوفر فيليبس مكنسة كهربائية سعة 1800 وات بسعر 369 ريال بدلاً من 470 ريال خصم 21%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر لولو الإستثنائية فيليبس مكواة بخار سهلة اللمس سعة 1600 وات بسعر 249 ريال بدلاً من 329 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن عروض مارس نصف الثمن هايبر لولو مولينكس خلاط سعة 450 وات بسعر 99 ريال بدلاً من 209 ريال خصم 53%، يتوفر الكترولوكس فرن 5 شعلة حجم 90*60 سم بسعر 2449 ريال بدلاً من 2749 ريال خصم 11%.

تخفيضات الهواتف هايبر لولو

يتوفر لينوفو كي 14 بلس سعة 64 جيجابايت و4 جيجا رام حجم 6.5 بوصة كاميرا 2+2+48 ميجا بيكسل رمادي كربوني بسعر 529 ريال بدلاً من 699 ريال خصم 24%، يتوفر ضمن تخفيضات الهواتف هايبر لولو سامسونج جالكسي اس 21 بلاس باللون الفضي سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام حجم 6.7 بوصة كاميرا 64+12+12 ميجا بيكسل بسعر 3099 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 23%، يتوفر ضمن عروض مارس هايبر لولو شاومي مي 11 لايت تقنية الجيل الخامس 5G سعة 128 جيجابايت و 8 جيجا رام باللون الأبيض حجم 6.55 بوصة بسعر 1149 ريال بدلاً من 1499 ريال خصم 23%، يتوفر بسعة 256 جيجابايت و 8 جيجا رام ويتوفر باللون الخوخي الوردي، الأبيض، الأسود و الأزرق بسعر 1299 ريال بدلاً من 1649 ريال خصم 21%.

يتوفر سامسونج جالكسي اس 21 الترا تقنية الجيل الخامس 5G سعة 512 جيجابايت و16 جيجا رام حجم 6.8 بوصة كاميرا 108+10+10+12 ميجا بيكسل بسعر 4699 ريال بدلاً من 5899 ريال خصم 20% فانتوم فضي ضمن عروض مارس هايبر لولو، يتوفر هواوي نوفا 8 تقنية الجيل الرابع 4G سعة 128 جيجابايت و8 جيجا رام حجم 6.57 بوصة كاميرا 64+8+2+2 ميجا بيكسل بلون ذهبي وردي بسعر 1599 ريال بدلاً من 1899 ريال خصم 16% ضمن تخفيضات الهواتف هايبر لولو.