نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا السعودية بأوفر أسعار الأجهزة الكهربائية لفترة محدودة في اكسترا extra في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات الأجهزة الكهربائية لا تنتهي في عروض اكسترا السعودية، وخاصةً مع بدء الخصومات على الأسعار بمناسبة شهر رمضان 1443هـ، وتتكون نشرة العروض من تشكيلة متنوعة للأجهزة، مع أسعار مخفضة في الفترة الحالية، والتي تستمر حتى يوم 19 مارس 2022، لذا بادروا بزيارة فروع اكسترا لتسوق الأجهزة المنزلية منها، وكل لوزام المنزل، والإلكترونيات بخصم كبير على الأسعار، بالإضافة إلى الهدايا المجانية المتاحة على عدد من المنتجات المتوافرة في نشرة العروض الترويجية الخاصة بإكسترا.

عروض اكسترا السعودية

تسوق الأن الأجهزة الكهربائية ووفر مع عروض اكسترا السعودية بجميع الفروع بالمملكة العربية السعودية، وذلك بأسعار موفرة على أجهزة المايكروويف، التي تستخدم بكثرة في تسخين الأطعمة في فترة قصيرة، وتوفر لكم إكسترا في عروضها على بعض أجهزة المايكروويف غلاية للماء كهدية مجانية.

مايكروويف برنسيس سعة 23 لتر، مع غلاية هدية، بسعر 379 ريال سعودي بدلًا من 549 ريال سعودي.

كلاس برو مايكروويف، 1100 واط، 42 لتر، بسعر 509 ريال سعودي بدلًا من 729 ريال سعودي.

اكسترا أجهزة

الفرن الكهربائي من ضمن التخفيضات السارية حاليًا في فروع إكسترا، والذي يمكن من خلاله طهي العديد من الأطعمة وخصوصًا الكعك والمعجنات، حيث يمكن التحكم في حرارته بما يتناسب مع الطعام لطهيه بالشكل المطلوب، كما يتوافر منه فرن غاز، وكذلك الأمر بالنسبة للموقد فيوجد كلاهما أيضًا كهربائي وغاز.

فرن كهربائي حجم 89 لتر، بسعر 3599 ريال سعودي بدلًا من 4999 ريال سعودي.

موقد غاز بلت إن من أريستون، بسعر 2679 ريال سعودي بدلًا من 3299 ريال سعودي.

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الخصومات على أسعار غسالات الصحون تصل إلى 2300 ريال في اكسترا السعودية، حيث تستخدم بكثرة للتخفيف على ربة المنزل عبء غسلها طوال اليوم، وخاصة مع تراكمها عند إعداد الأطعمة، وتأتي مزودة بعدد من البرامج يبدأ من 6 وصولًا إلى 11 برنامج، ويوجد في بعض أنواعها سلة مخصصة لأدوات الطعام مثل الشوك والملاعق.

غسالة صحون دايو 6 برامج، بسعر 1949 ريال سعودي بدلًا من 3799 ريال سعودي.

عروض اكسترا مكيفات

تضم تخفيضات إكسترا للأجهزة المنزلية الكبرى المكيفات بأنواعها، فيوجد في العروض مكيف هاير اسبليت بارد 18400 واحدة، مع إمكانية التحكم به عند بُعد باستخدام الجوال، وتعرفوا معنا في النقاط القادمة على المزيد من المكيفات بأرخص سعر.