شوف أحدث عروض كارفور على الشاشات والأجهزة الكهربائية 2022

أعلنت كارفور عن طرح أحدث عروضها الترويجية وذلك في شهر مارس 2022، والذي يأتي تحت عنوان رمضان كريم بالخير، حيث تم طرح عروضاً ترويجية، تتضمن سلع وياميش رمضان وكرتونة رمضان بأسعار تنافسية، تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنسبة كبيرة تصل إلى 50% من قيمة السلعة أو المنتج، وهي نسبة خصم كبيرة تشجع المشتري على شراء كافة احتياجاته المنزلية، وهذا العرض ليس قاصر فقط على سلع وياميش رمضان، بل هذا العرض يمتد إلى الشاشات والتي سوف نلقي الضوء عليها في السطور المقبلة.

أحدث عروض كارفور على الشاشات مارس 2022:-

تعد العروض التي تعلن عنها كارفور وتطرحها في كافة فروعها، فرصة كبرى أمام المواطنين الذين يرغبون في سد احتياجاتهم من مختلف السلع والمنتجات، وتعد سلع وياميش رمضان من أكثر السلع التي يقبل المواطنين على شراؤها واستهلاكها في شهر رمضان المبارك، بالاضافة إلى ذلك فإن الشاشات تعد هدفاً رئيسياً للمواطنين الراغبين في الشراء، خاصة وأنه يكون هناك حرص كبير من جانب المواطنين لمتابعة ومشاهدة، ما يتم بثه في القنوات الفضائية من برامج ومسلسلات طوال أيام الشهر الكريم، ولهذا تم طرح الشاشات في كافة الفروع بأسعار مخفضة وخصومات كبيرة تصل إلى 30% من سعر الشاشة وذلك وفق ما يلي:-

شاشة من نوع nikai حجم 32 بوصة بسعر 2099 جنيه بدلاً من 2999 جنيه.

شاشة من نوع BTC حجم 32 بوصة بسعر 2199 جنيه بدلاً من 2799 جنيه.

شاشة يونيون إير حجم 32 بوصة بسعر 2299 جنيه بدلاً من 3099 جنيه.

شاشة توشيبا تورنادو حجم 32 بوصة بسعر 3149 جنيه بدلاً من 3799 جنيه.

شاشة جاك حجم39 بوصة بسعر 2649 جنيه بدلاً من 3299 جنيه.

شاشة يونيون إير حجم 43 بوصة بسعر 4399 جنيه بدلاً من 5099 جنيه.

شاشة تي سي أل حجم 50 بوصة بسعر 7299 جنيه بدلاً من 7999 جنيه.

شاشة جاك حجم 55 بوصة بسعر 5499 جنيه بدلاً من 6399 جنيه.

شاشة توشيبا تورنادو حجم 55 بوصة بسعر 8199 جنيه بدلاً من 9199 جنيه.

كما تتضمن العروض أيضاً مختلف الأجهزة الكهربائية من ثلاجات وغسالات وديب فريزر وغيرها من كافة أنواع السلع والتي يمكن معرفة أسعارها من خلال مجلة العروض التي تم الاعلان عنها على أن تكون هذه العروض متاحة في كافة الفروع وأونلاين حتى 8 مارس 2022، حيث تعد هذه العروض فرصة للعملاء الذين يرغبون في قضاء حاجاتهم المنزلية من مختلف أنواع السلع بأسعار مخفضة ومدعومة.