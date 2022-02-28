التحويل من باقة لأخرى فودافون 2022 بالخطوات وكود الاشتراك في باقة فليكس

التحويل من باقة لأخرى فودافون ، أحد الأسئلة التي يسأل عليها كثيرًا أغلب عملاء شركة فودافون، للاستمتاع بالمزايا التي يتم طرحها على الباقات المطروحة من الشركة، وبالطبع بما يتناسب مع استهلاكهم، خاصًة بعد تنوع وزيادة باقات فودافون الجديدة، ومن خلالنا اليوم سنتعرف سويًا على طريقة التحويل من باقة لأخرى فودافون.

التحويل من باقة لأخرى فودافون

أمر التحويل من باقة فودافون لأخرى سهلًا للغاية، ويمكن إنجازه بخطوات بسيطة، ولكن بالطبع نوصيكم بمعرفة كل التفاصيل الخاصة بالباقات المتوفرة، واختيار الباقة المناسبة حسب الاستهلاك، أما عن التحويل فيتم عن طريق كود #800* ثم إتباع هذه الخطوات الآتية:-

بمجرد الضغط على هذا الكود سيتم إلغاء الاشتراك في أي باقة على الخط، حتى يمكن اختيار الباقة الجديدة وتفعيل الاشتراك فيها بكل سهولة.

بعدها ستظهر عدة اختيارات الباقات المتوفرة من فودافون، والتي يمكن الاختيار من بينها، بدون تفاصيل لذا نوصي بمعرفة كل شيء عن الباقات لاختيار الأفضل لكم.

يجب اتباع خطوات الرد الآلي واختيار الرقم الخاص بالباقة، والضغط عليه.

بعد الاشتراك وإنهاء المكالمة سيتم ارسال رسالة على الهاتف تحتوي على كود الالغاء.

مع العلم أنه يجوز الاتصال على رقم 888 لمعرفة تفاصيل النظام الخاص بالباقة الجديدة.

كيفية التحويل من باقات انترنت فودافون لأخرى

كما يتوفر باقات فودافون للمكالمات أيضًا يتوفر باقات للانترنت، ويمكن التغيير والتحويل بينها بكل سهولة، تبدأ من الضغط على رقم #0*2000* ثم إتباع ما يلي:-

هذا الكود يلغي أي باقة انترنت تم الاشتراك فيها من قبل.

للتحويل لباقة انترنت فودافون أخرى يتم ادخال كود #2000*

ثم تغيير واختيار أي باقة أخرى من الخيارات التي سيتم ظهورها بالنافذة الصغيرة على الهاتف.

كود الاشتراك في باقة فليكس فودافون وتفاصيلها

يعتبر نظام فليكس من أفضل الأنظمة التي تقدمها فودافون لعملائها، بل يعتبر أكثر الباقات شيوعًا لأنها تمنح العملاء دقائق وميجا للإنترنت في باقة واحدة + واتساب لآخر الشهر حتى ولو انتهت الباقة، وتمنح العملاء مهما اختلفت الوحدات لكل باقة نفس التفاصيل والتي تتمثل في الآتي:-