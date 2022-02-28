فرصه للفوز في مسابقة الحلم بجائزة 100000 دولار اشترك فورا

يتساءل الكثير من روّاد مواقع التواصل الاجتماعي عن طرق الاشتراك في مسابقة الحلم للحصول على جوائز مالية تصل من 100 ألف إلى مليون دولار أميركي، وازداد التساؤل بعد انطلاق فعاليات المسابقة لعام 2022م، ويتمتع هذا البرنامج بشهرة واسعة في الوطن العربي ويضم الملايين من الجماهير المشجعة وحقق نجاح كبير جدًا منذ وقت ظهوره وحتى الآن، وتم فتح باب التسجيل في المسابقة منذ يوم 24 يناير الماضي والتسجيل استمر حتى يوم 29 ديسمبر.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022م

قدمت المسابقة عدة طرق يتثنى لك من خلالها التسجيل والاشتراك فيها ومن بين هذه الطرق ما يلي:-

الاتصال المباشر على الرقم الساخن الخاص بالدولة التي تعيش فيها فلكل دولة رقم محدد لها.

أو يمكنك إرسال رسالة نصية SMS على الرقم المرادف لبلدك.

ويمكنك أيضًا الاشتراك عبر تطبيق حلم المتوفر على جميع أنظمة الهواتف الذكية.

من خلال الموقع الإلكتروني الرسمي الخاص بالمسابقة.

بعد اشتراكك بالمسابقة وقبول طلبك يتم سؤالك سؤال واحد يجب إجابته إجابة دقيقة صحيحة حتى يتم تأهيلك للخطوة الثانية.

معلومات عن مسابقة الحلم العربية

هناك بعض المعلومات الإضافية التي يمكنك معرفتها بخصوص المسابقة ومن بين هذه المعلومات:-