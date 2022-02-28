نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لو الرطوبة بوظت الحيط.. الحل العبقري للتخلص من رطوبة وعفن الحوائط نهائيا وبدون تكاليف بمكون سحري خطير في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة علاج رطوبة وعفن الحوائط بمكون في المنزل

تتعرض الحوائط دائما الي الرطوبة والتي تؤدي الي ظهور العفن وانتشار رائحة كريهة ناتجة عنه, وتسبب الرطوبة العديد من المشاكل في الحوائط مثل تأكل الحوائط وتغير لونها, وتراكم الرطوبة على الحوائط يحدث بسبب العديد من العوامل, ويبحث الكثير عن طريقة سهلة وسريعة للتخلص من رطوبة الحوائط جون التسبب في اي ضرر للحائط عند استخدامها عليه, وخلال هذا المقال سنوضح طريقة التخلص من الرطوبة والعفن المتراكم على الحوائط بسهولة باستخدام مكون بسيط موجود في كل بيت.

كيفية التخلص من رطوبة وعفن الجدران باستخدام مكون سحري في البيت

الخل والنشادر من افضل الخلطات الطبيعية التي يمكن استخدامها للتخلص من الرطوبة والعفن المتراكمان على الحوائط والذان يجعلان شكل الحوائط سئ جدا وتآكل الحوائط ويمكن ان تؤدي الي انهيار الجدران, ويمكن التخلص منها بسهولة من الرطوبة والعفن باستخدام النشادر مع الخل حيث تعمل النشادر على امتصاص اي رطوبة موجودة وقتل البكتيريا التي تسبب العفن وازالة اثار العفن من الحوائط بسهولة, ويتم تحضير هذه الخلطة عن طريق وضع معلقة من النشادر مع معلقة من الخل ويضاف عليهم نصف كوب ماء ويرش الخليط على الحوائط ويترك عشر دقائق, وبعد ذلك يتم تنظيف الحوائد باستخدام قطعة قماش صوف حتى تساعد في ازالة اي عفن ملتصق في الحائط وتجفيفها بشكل جيد.

ما هي أهم الخطوات التي تساعد في التخلص من رطوبة الجدران

تهوية المنزل من أكثر العوامل التي تساعد في تجفيف الرطوبة التي تتراكم على الحوائط وتقلل من نسبة الرطوبة الموجود داخل المنزل ويجب ان تدخل اشعة الشمس للمنزل لتدفئته والتخلص من اي بكتيريا تكون عفن على الجدران.