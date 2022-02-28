سيدة تضع الخل والملح بالغسالة كل يوم مع الغسيل لو عرفتم السبب لفعلتم مثلها مفاجأة مذهلة

من أبرز المشاكل التي تواجه الأمهات بعد غسيل الملابس في الغسالة أو حتى غسيل الأطباق في غسالة الصحون هي رائحة غريبة لا تستطيع الثلاجة التخلص منها وتحاول هي إضافة معطرات الملابس وأي شيء له رائحة جميلة ومع ذلك لا تنجح في التخلص من هذه الرائحة بسهولة حتى تتضع الملابس في الشمس وتمتص هي هذه الرائحة لكن مع تطور أجهزة الغسيل أحيانًا تجف الملابس دون الحاجة إلى الشمس ولكنها تكون لا زالت تحتفظ بتلك الرائحة، لكن يوجد على طبيعي للقضاء على هذه المشكلة والعديد من مشاكل الغسيل الأخرى وهي إضافة الخل والملح مع الغسيل ولكن كيف يمكن فعل ذلك وفي أي خطوات الغسيل هذا ما يمكننا معرفته خلال هذا المقال.

فوائد الخل والملح في الغسالة

بعد إتمام برنامج الغسيل ووضع مسحوق الغسيل ومعطر الملابس والحصول على النظافة المطلوبة اتبع الخطوات التالية حتى تستفيد من وضع الملح والخل في الغسالة: