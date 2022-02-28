احذر.. جهاز صغير ب 50 جنية سبب ارتفاع فاتورة الكهرباء الي 800 جنية توقف عن إستخدامه فوراً

ارتفعت فواتير الكهرباء بشكل كبير في الشهور الأخيرة وهو ما جعل الكثير يتساءل عن أسباب ارتفاع أسعار الفواتير، وعن الأجهزة التي تسبب ذلك حيث أنه هناك العديد من انواع الأجهزة الإلكترونية التي يتم استخدامها بشكل يومي بكثرة دون العلم انها السبب الاساسي في ارتفاع أسعار الفواتير الي أكثر من ٧٥٠، ولذلك اتجه الكثير الي البحث عن الأجهزة التي تستهلك طاقة كبيرة عند تشغيلها لتجنب استخدامها بأطراف، وخلال هذا المقال سنوضح أخطر جهاز صغير يستهلك كم كبير من الطاقة بالرغم من أن سعره لا يتعدى ٥٠ جنية.

ماهي أخطر الأجهزة الكهربائية التي تسبب ارتفاع سعر الفاتورة لأكثر من ٧٥٠ جنية

ترك فيشة الجهاز موصلة بالكهرباء من أكثر العادات الخاطئة فدائما ما يترك الكثير الجهاز موصل بالكهرباء بعد استخدامه، ولكن هذه الطريقة تعمل على استهلاك الجهاز لكم كبيرة من الطاقة وتقدر هذه الطاقة ولا يتم استخدامها وتسبب ارتفاع فاتورة الكهرباء، ومن أكثر الأجهزة الكهربائية التي تستهلك طاقة كبيرة هي الغلاية الكهربائية حيث أنه في كثير من الأحيان يتك ترك الفيشة الخاصة بها في الكهرباء كما أنه يتم استخدامه بشكل متكرر على مدار اليوم وخاصة في الأيام الباردة، وبالرغم من أن سعر هذا الجهاز لا يتعدى ٥٠ جنية الا أنه يستهلك كم كبيرة من الطاقة تسبب ارتفاع الفاتورة لأكثر من ٧٥٠ جنيها، لذلك يجب تقليل استخدام هذا الجهاز واستخدامه بالبراد العادي لترشيد الاستهلاك.

ما هي أهم الخطوات لتوفير الكهرباء

يجب ترشيد الكهرباء حتر لا تصبح أسعار الفواتير عالية وتقليل الضغط على الكهرباء حتى لا يتسبب ذلك في تعطيل الكهرباء ويمكن القيام بالخطوات التالية:-