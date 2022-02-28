نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الموعد الصحيح لإختبار الحمل بنتيجة مؤكدة بعد الإبرة التفجيرية والأعراض المبكرة للحمل في المقال التالي

عمر شويل - جدة مشكلة عدم الإنجاب من المشاكل الصعبة التي تسبب مشكلة نفسية للكثير من الأزواج وذلك ما يدفعهم للبحث عن الطرق السريعة التي تساعدهم في الإنجاب وهناك الكثير من الطرق التنشيطية التي تساعد على إتمام الحمل كالإبرة التفجيرية وتتساءل الكثير من السيدات عن موعد اختبار الحمل بعد الإبرة التفجيرية ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على كل ما يخص الإبرة التفجيرية.

موعد اختبار الحمل بعد الإبرة التفجيرية

تعمل الإبرة التفجيرية في العمل على تفجير الغطاء المحيط بالبويضة ثم تنتقل من المبيض إلى قناة فالوب وبالتالي تزيد فرصة حدوث الحمل، وأكد الأطباء أنه يفضل ممارسة العلاقة الجنسية بعد مرور 36 ساعة من الحصول على الإبرة، فتتساءل الكثير من السيدات عن الموعد الذي يتم فيه إجراء اختبار الحمل وأكد الأطباء أن موعد الاختبار يتم بعد مرور فترة تتراوح من 10 إلى 14 يوم لحين أن ينتهي تأثيرها بشكل نهائي، فيلزم الانتظار لفترة عشرة دقائق على الأقل قبل أن يتم اختبار الحمل وبالتالي الحصول على النتيجة.

أعراض حدوث حمل بعد الإبرة التفجيرية

يوجد لحدوث الحمل الكثير من الأعراض التي من بنيها الإصابة بألم شديد في منطقة الثدي أو منطقة أسفل البطن بالإضافة للإصابة بانتفاخ في البطن ومن بين الأعراض أيضًا تبقع مهبلي بسيط والإقبال على التبول بكثرة مع الشعور بالتعب والغثيان والقيء ومن ضمن أعراض الحمل أيضًا زيادة الإفرازات المهبلية مع تغير لونها وشكلها.

العوامل التي تعتمد عليها نسبة الحمل بعد أخذ الإبرة التفجيرية

هناك الكثير من العوامل التي بناء عليهم يتم تحديد نسبة الحمل وتلك العوامل هي كلًا من التالي:

عمر المرأة

فكلما قل عمر السيدة كلما كانت نسبة الحمل أكثر.

صحة الزوجة

إذا كانت السيدة تتمتع بحالة صحية جيدة ولا تواجد أي مشكلة صحية فتكون إمكانية الحمل أسرع.