شوف عروض شهر الأحسان من السدحان ماركت بأقوي الصفقات المميزة بخصومات رائعة

تتسابق أسواق السدحان بأقوي العروض الرمضانية لاستقبال الشهر الكريم وتقدم أكبر مهرجان متنوع للبقالة والسلع التمونية بخصومات هائلة تنال جميع العملاء، كما تقدم عروض نهاية الأسبوع بمنتجات مميزة، لتكمله أحتياجاتك الأسبوعية، يتوافر بالمجلة الأسبوعية، منتجات المراعي، داك، بوك، شركة ساديا للمجمدات تقدم تشكيلة متنوعة رائعة، ويوجد أيضاً خضروات طازجة ومجمدة، يسري العرض من يوم 24 فبراير وحتى نهاية الأسبوع أو حتى نفاذ الكمية، ومتاح لكل عميل شراء حبتان بالمعروضات المتوفرة بالمجلة.

عروض شهر الأحسان من السدحان ماركت بأقوي الصفقات المميزة بخصومات رائعة

أشربي شاي الربيع المذاق الأصلي، حبيبات سوداء، 100 كيس، سعر الحبة 8.95 ريال بدلاً من 17.95 ريال.

كيس أبو كاس، أرز مزة بسمتي، وزن الكيس 10 كيلو، بسعر 59.95 ريال بدلاً من 82.95 ريال.

أشتري عرضين من الزيت هالة زيت دوار الشمس، أو نخيل زيت نباتي، 1.5 لتر بسعر 11.95 ريال بدلاً من 15.95 ريال.

أشتري عبوة التوفير من نيدو حليب بودرة مدعم، غني بالألياف، وزن الحبة 950 جرام، بسعر 57.95 ريال بدلاً من 63.00 ريال، بخصم 10%.

متوفر مسحوق غسيل أريال متنوع، وزن الكيلو 7 كيلو، سعر الحبة 63.95 ريال بدلاً من 120.00 ريال.

كرتونة دجاج فرنسي مجمد من دو، 10 حبات × 900 جرام، بسعر 117.95 ريال بدلاً من 135.00 ريال.

قسم اللحوم والأسماك والدواجن

لحم بقرى هندي بدون عظم، سعر الكيلو 29.95 ريال.

خروف روماني، سعر الكيلو 53.95 ريال، بدلاً من 65.75 ريال.

عجل باكستاني بالعظم، سعر الكيلو 30.95 ريال بدلاً من 63.95 ريال.

مكعبات بقرى برازيلي، سعر الكيلو 33.95 ريال بدلاً من 47.25 ريال.

سمك ب مندي، سعر الكيلو 19.95 ريال بدلاً من 38.50 ريال.

سمك شعور، سعر الكيلو 22.95 ريال بدلاً من 41.95 ريال.

سمك بوري، سعر الكيلو 16.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال.

سمك دنيس، سعر الكيلو 36.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال.

طبق دجاج الطازج من اليوم، وزن 1000 جرام، بسعر 15.95 ريال بدلاً من 20.20 ريال.

طبق صدور دجاج اليوم، وزن 450 جرام، بسعر 17.95 ريال بدلاً من 20.75 ريال.

منتجات المراعي من السدحان