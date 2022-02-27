طرق بسيطة لتجفيف الجمبري وحفظه للطهي أو للصيد

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عمر شويل - جدة طرق بسيطة لتجفيف الجمبري، يعتبر الجمبري من الكائنات البحرية التي يفضلها الكثير مثلها مثل الأسماك، ويطلق على الجمبري أيضا الروبيان.

الروبيان هو كائن حي جسمه يغطي بقشرة خارجية رقيقة وبداخله أحشاء طرية جدا لهذا يعد من أسهل الفرائس للأسماك وهي المغذية.

طرق بسيطة لتجفيف الجمبري وحفظه

الروبيان يحتاجه الكثير من الصيادين أو هواة الصيد في صيد الأسماك، ولابد أن يكون الجمبري جافا عند استخدامه كطعم كي يعلق في فم الأسماك بسهولة.

الجمبري يحتوي على الكثير من المعادن والفيتامينات مثل الفسفور والكالسيوم وهو ضروري لبناء العظام ويقي من الكثير من الأمراض على سبيل المثال مرض السرطان، والحديد والمفيد لحالات الأنميا وفقر الدم.

كيفية تجفيف الجمبري وحفظه

الروبيان يتم اصطياده من خلال شبكات الصيد الكبيرة واصطياد الجمبري يعد من أهم مصادر الدخل للصيادين، والروبيان يباع بالأسواق ويحفظ جافا أو مجمدا.

ويعتمد على الجمبري المجفف بشكل أساسي في صيد الأسماك، ولتجفيف الجمبري لابد من إتباع ما يلي:

نحضر كيلو أو إثنين كيلو حمبري وكوب من الملح.

يغسل الجمبري بالماء البارد ويقشر.

بوعاء به ماء مغلي نضع الجمبري ويضاف الملح.

نضع الوعاء على النار لمدة عشر دقائق.

يصفي الجمبري بمصفاة لتصفيته من الماء.

في صينية نقوم بفرد الروبيان ويوضع بالشمس أربع ساعات.

بعد أن يجف الروبيان تماما نقوم بحفظه بعلبة بلاستيكية ويحفظ بالثلاجة.

وصفة أخري لتجفيف الجمبري

هناك طريقة أخري لتجفيف وحفظ الجمبري علي سبيل المثال:

يقشر الجمبري وينظف جيدا ونقوم بقطع الرأس.

وفي وعاء عميق نقوم بوضع لتر من الماء وكوب من الملح ويقلب.

يغسل الروبيان في المحلول الملحي المحضر سابقا ويوضع بالمصفي.

يترك الجمبري في الشمس لمدة تتراوح ما بين ثلاث إلى أربع ساعات.

نقوم بوضعه بأكياس بلاستيكية ويحفظ بمكان جاف.

ملحوظة: لابد من إضافة الملح على الجمبري حيث إنه يساعد على حفظه لأكثر من شهر حيث يعتبر الملح من أفضل وسائل حفظ الجمبري.

وهناك وصفة أخري لتجفيفه وهذا من خلال رش الملح على كل كمية الجمبري ويحرك جيدا لنتأكد أن الجمبري شبع بالملح جيدا ونضعه بالشمس إلى أن يجف ويحفظ بأكياس بلاستيك ويوضع بالثلاجة حتى الطبخ أو التوجه لرحلة صيد سمك.