نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022 وأرقام هواتف جميع الدول في المقال التالي

عمر شويل - جدة كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022، في بداية العام الجديد ٢٠٢٢م اعلن الإعلامي الكبير مصطفي ألاغا استقبال طلبات الاشتراك في مسابقة الحلم دريم عبر الرابط أو أرقام الهواتف، الجائزة للفائر يكون قدرها ٣.٥ مليون دولار أمريكي ووضح الإعلامي أن الجوائز هذا العام تكون متنوعة لا تحتوي علي المال فقط بل الذهب أيضا والفضة بالإضافة إلي منزل الأحلام ومن خلال هذا المقال يتم أيصاخ كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم ٢٠٢٢م وأرقام الجوالات المناسبة لدولتك.

كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يكون التقديم في مسابقة الحلم في جميع قنوات MBC والتي قد تتملك حق الملكية للبرنامج، كما تتمتع المجموعة الكبيرة من القنوات من عدد مشتركين كثيرين، وقد اشتهرت مجموعة قنوات MBC بمعرفة هذه المسابقة الفريدة لأنها تكون اكثر شهرة في جميع بلاد العالم، لأنها تتمتع بالمصداقية والثقة بالإضافة انه يمكن الاشتراك من خلال تطبيق البرنامج أو الموقع الرسمي ، أو من خلال أرقام الجولات الخاصة لكل دولة.

أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم 2022

يتم الاشتراك خلال الرابط الرسمي للمسابقة الحلم علي جوجل أو الاشتراك من خلال إرسال رسالة الحلم أو Dream أو عن طريق رسالة علي رقم الهاتف المرادف لبلدك كالتالي:

دولة الأردن يتم إرسال الرسائل علي رقم 98858 ، ومن شبكة زين رقم 98858.

جمهورية مصر العربية يتم الاشتراك علي شبكة فودافون برقم 95450، اتصالات رقم 95450 وشبكة أورانج علي الرقم رقم 95450.

الاشتراك من جمهورية العربية العراقية الاشتراك من Zain 2833120 رقم جوال.

المملكة العربية السعودية على الرقم 650444 عبر شبكة موبايلي، وشبكة زين.

دولة المغرب العربية يتم الاشتراك علي الرقم 9669.

الجمهورية العربية الكويتية الرسائل تكون علي شبكة زين رقم 96922، فيفا رقم 50640، جي إس إم رقم 4141.

دولة البحرين شبكة بتلكو رقم 94000 وشبكة فيفا رقم 98885.

واليكم رابط أرقام مسابقة الحلم 2022.

ثم يتم إرسال رسالة بكلمة حلم علي الرقم التابع لدولتك، المطلوب أجابتك علي السؤال الذي يتم طرحة علي رقم هاتفك في رسالة، في حالة الإجابة الصحيحة تصبح فائز ومؤهل للفوز في السحوبات القادمة.

وصلنا معكم لختام شرح كيفية الاشتراك في مسابقة الحلم 2022.