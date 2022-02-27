هتبطلى ترميه تانى.. استخدامات قشر الليمون مذهلة لن تستغنى عنه بعد اليوم

لليمون فوائد متعددة في الكثير من الوصفات سواء وصفات الأطعمة أو في التنظيف ولكن أيضًا هناك الكثير من استخدامات قشور الليمون، ففي قشور الليمون تكمن كمية عظيمة من الفوائد التي قد لا ندركها لأننا لو كنا نعرف عن هذه الفوائد والاستخدامات لما أهدرنا كل هذه الكمية من القشور بعد الانتهاء من عصر الليمون، وفي سطور مقالنا هذا سنقوم بتوضيح أكثر من استخدام وفائدة لقشور الليمون المعصورة.

فوائد واستخدامات قشور الليمون

تعمل قشور الليمون على تقوية العظام وتحسن من صحتها حيث أن الليمون غني بكمية كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات الهامة.

على تقوية العظام وتحسن من صحتها حيث أن الليمون غني بكمية كبيرة من الكالسيوم والفيتامينات الهامة. قشور الليمون تحمي من مشكلة هشاشة العظام والتهابات المفاصل كما أنها تحتوي على مضادات أكسدة قوية تحد من التهابات الجلد والجسم بشكل عام.

تنقي الجسم من السموم فتناولها تعمل على قتل السموم من الجسم وخاصة وبشرها على الأطعمة بدلًا من تناولها بشكل جاف.

لقشور الليمون قدرة كبيرة على القضاء على الخلايا السرطانية التي تتكون داخل الجسم وبذلك تحمي الجسم من أمراض السرطانات الخبيثة.

كما أن الليمون بقشوره يعملان على ضبط مستوى كوليسترول الدم وبذلك يحافظان على صحة القلب وخاصة ولأنهما يحتويان على البوليفينول والفلافونويد.

وأيضًا تعمل قشور الليمون على الحد من إصابة الجسم بأمراض القلب وضغط الدم حيث أنها تضبط من ضغط الدم المرتفع.

يمكن عمل وصفات طبيعية لشد البشرة والقضاء على التجاعيد والخطوط الرفيعة.

تعمل بمثابة منقي للفم من الميكروبات والروائح الكريهة.

استخدامات أخرى لقشر الليمون

لقشور الليمون عدة استخدامات أخرى بعيدًا عن فوائدها الصحية ومن بين استخداماتها ما يلي:-

تساهم في التخلص من الروائح الكريهة التي تخرج من الثلاجة وتتسبب في جعل الأطعمة المخزنة رائحتها كريهة.

يمكن استخدامها في تنظيف الأواني المصنوعة من الستانلس بفرك البقع المتحجرة عليها بشدة ثم شطفها بالماء النقي.