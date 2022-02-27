احذر وفاة أسرة بسبب طهي البطاطس بهذا الشكل تعرف على السبب قبل فوات الأوان

البطاطس من الوجبات السريعة التي يقبلها كثير من الناس يحب الأطفال تناول البطاطس بطريقة خاصة ، لذلك من المقبول تناول المزيد من البطاطس في المطاعم المتخصصة في الوجبات السريعة ، لذلك ترغب الأمهات في تخزين البطاطس للعمل من المنزل ؛ تحتاج إلى البحث عن البطاطس التي تكون بعيدة من العفن أو التعفن ، يعد قطع الأجزاء المتعفنة من أكثر الإصابات ضررًا للجسم.

عائلة تموت من البطاطا المسلوقة

يمكن أن يؤدي وجود البطاطس المتعفنة جزئيًا أو كليًا في الجهاز الهضمي إلى العديد من المشكلات الصحية الخطيرة ؛ لأن تناول البطاطس الفاسدة، يتعرض الجسم لكمية كبيرة من السموم غير المحضرة، وهي تسمم غذائي الإسعافات الأولية ضرورية قبل أن يفقد الإنسان حياته.

نصائح لشراء البطاطس

عند اختيار البطاطس اختر البطاطس الصحية والصلبة أيضا يجب شراء كميات صغيرة لتجنب التلف.

إذا كنت ترغب في تخزين الكثير فعليك اتباع طرق التخزين المناسبة.

أضرار تناول البطاطس المصابة بالعفن