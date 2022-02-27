شوف عروض لولو هايبر العملاقة تقدم أقوى عروض عيد الأم على جميع الأجهزة بخصومات جبارة تصل حتى 60% لا تفوتها LULU

عروض لولو هايبر يبحث الجميع بشكل دائم ومستمر عن أفضل العروض والمميزات الرائعة لمختلف المنتجات على الساحة العالمية. فهناك الكثير والكثير ممن يبحثون عن أفضل الأسعار على الأجهزة بمناسبة عيد الأم. في هذه المناسبة نجد تزاحم الأعداد من المتسوقون في أنحاء العالم في العديد من المتاجر المشهورة والمعروفة بماركاتها العالمية. لذلك نقدم لكم عروض لولو على الأجهزة المختلفة والرائعة بخصومات مذهلة لا تفوت.

أقوى عروض عيد الأم من لولو هايبر على الأجهزة الكهربائية

تقدم متاجر لولو عروض مميزة ومجنونة بمناسبة اقتراب عيد الأم على الأجهزة الكهربائية والمنزلية بخصومات مميزة.

خصم 40 ريال على خلاط ومطحنة 2 في 1 من امبكس، يعمل بقوة 600 واط. بسعر 159 ريال بدلاً من 199 ريال سعودي.

احصل على توفير 100 ريال على عجانة ماركة أرايتي لعمل أجمل الحلويات مثل عجينة الكيك والعجائن مثل عجينة البيتزا. بسعر 399 ريال بدلاً من 499 ريال سعودي.

اشتري محضر الطعام من براون متعدد الاستخدامات، حيث يعمل بقوة 800 واط. بسعر 499 ريال بدلاً من 719 ريال سعودي، ووفر 220 ريال.

لعشاق القهوة التركية نوفر لكم صانعة القهوة التركية من تيفال، بسعر 349 ريال بدلاً من 599 ريال سعودي، ووفر 250 ريال.

احصل على خصم 410 على القلاية الهوائية المتعددة والمريحة ماركة ديلونجي بسعة 1.5 كيلو. حيث تعمل القلاية على راحة الأم، لكل من يفكر في هدية يمكنك إهداء والدتك هذه القلاية الرائعة. بسعر 889 ريال بدلاً من 1299 ريال سعودي.

يمكنك توفير 170 ريال عند شرائك الشواية الصحية من كينوود التي تعمل بقوة 200 واط. احصل عليها مقابل 229 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي.

تخفيضات LULU Hyper الجبارة على الأجهزة المنزلية