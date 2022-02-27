نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية حتي الثلاثاء 1-3-2022 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية من العروض القوية والرائعة التي يبحث عنها الكثير من المواطنين والمقيمين بالمملكة العربية السعودية وتقدم أسواق العثيم بالسعودية خصومات أسبوعية علي الأجهزة المنزلية والتجهيزات والأجهزة الكهربائية الهامة التي يحتاجها المنزل بشكل دائم، وتحتوي عروض اليوم علي تنزيلات وتخفيضات تزيد عن 70% وتستمر جميع هذه العروض حتي يوم الثلاثاء المقبل.

عروض العثيم الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية

عروض العثيم السعودية اليوم تحتوي علي جميع أنواع التجهيزات المنزلية والتي تتمثل في كولين قدر ضغط كهربائي وصانع طعام كينوود وميكرويف كولين ديجتال 20 لتر، وطقم قدور رويال فورد مكون من 8 حبة وكسرولا نيو لايف 8 حبة وخلاط فليبس مع 2 مطحنة وغلاية ماء قليبس وغلاية ماء كليك اون ومحضر طعام من مولينكس 2.4 لتر والعديد من التجهيزات المنزلية المختلفة الأخرى التي توفرها العثيم بتخفيضات رائعة.

عروض العثيم علي الأجهزة الكهربائية اليوم توفر لعملائها قلاية كوولين هوائية بالبخار بسعة 7 لتر، وفرن اوكارينا كهربائي بسعة 45 لتر، وعجانة مميزة من شركة جي في سي وطقم كاسات شاي مكون من 6 حبات، ومكواة براون بخار اس أي وقدر ضغط السيف كهربائي بسعة 8 لتر، وموقد الكتروني كهربائي بتخفيضات كبري تصل حتي 15%.

عروض العثيم اليوم علي الأجهزة الكهربائية

تضم عروض اسواق العثيم اليوم في جميع فروعها طقم قدور بامكو مستر كوك مكون من 13 حبة وطقم قدور سويت هوم غير لاصق مكون من 10 حبة، وقدر ضغط مستركوك الحبة بسعر 75 ريال سعودي كما تشمل عروض العثيم اليوم علي قدر سويت هوم غير لاصف وطقم قدور رويال فورد وطقم طبخ هوم واي مكون من 8 قطع ويمكنك الحصول علي مقلاة من بلاكستون 2 حبة بنسبة خصم تزيد عن 20% كما تشمل عروض اليوم علي طقم طبع كامل من هوم واي مكون من 8 قطع بسعر 119 ريال للطقم وتضم اخر عروض العثيم علي طقم أدوات مطبخ ومقلاة جرانيت مستر كوك.

كانت هذه أبرز عروض العثيم الأسبوعية التي تتوفر طوال هذا الأسبوع وحتي يوم الثلاثاء المقبل من الأسبوع الحالي، ويمكنك الاستفادة من كافة هذه العروض من خلال جميع فروع أسواق العثيم بالسعودية.