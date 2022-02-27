شوف عروض هايبر بنده اليوم ولفترة محدودة Hyper Panda على اللحوم والدواجن والمكسرات وغيرهم من مجله بنده

تخفيضات مميزة جداً نقدمها لكم اليوم من خلال موقع ثقفني على كثير من السلع والمنتجات المميزة من جميع الأقسام الغذائية وغير الغذائية، من: لحوم طازجة، ودواجن، ومكسرات بأنواعها، وغيرهم كثير من المنتجات والمواد الغذائية الطازجة، كما لديهم كثير من المفاجآت الحصرية المتميزة في أواخر فبراير وحتى نفاذ الكميات في مدن المملكة العربية السعودية عبر موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

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تتوفر مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية اليوم وحتى نفاذ الكميات خلال فبراير على جميع قطع اللحوم الطازجة المحلية والمستوردة، ومنها: خصم مميز على سعر الخروف الروماني، كما لديهم خصم آخر على سعر قطع العجل بالعظم، خصم آخر منهم على سعر فخد الخروف الروماني، وغيره على سعر كتف الخروف الروماني، كما بالفروع تنزيل مميز على سعر كتف العجل بدون عظم، وغيرهم من خصومات خصرية عديدة على أسعار النقانق البقري البرازيلي، وعلى سعر المفروم البقري البرازيلي قليل الشحم، كما بالفروع تخفيض آخر على سعر مكعبات اللحم البقري البرازيلي قليلة الشحم، وخصم منهم على سعر الاسكالوب البقري البرازيلي.

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تتوفر كثير من الخصومات المميزة اليوم على أسعار: شوربة ماجي، وغيرهم من خصومات على أسعار شوربة الشعرية بطعم الدجاج من ماجي، وغيره من خصومات على أسعار الكريم المخفوق من دريم ويب، وعلى البيكنج باودر من رامفورد، وعلى سعر الكريم كراميل بدون طبقة من جرينز، وعرض آخر منهم على سعر لحم التونة الأبيض القطع من بندرينا المنقوعة في زيت الزيتون، وغيرهم من خصومات على أسعار الحليب البودرة.