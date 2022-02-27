نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات بنده اليوم الرهيبة على المنتجات الغذائية الطازجة.. إليكم قائمة الأسعار في المقال التالي
تخفيضات بنده اليوم السعودية، هايبر بنده دايمًا عروض منتظرة من قبل معظم المواطنين في المملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي، وذلك لأن عروض وتخفيضات هايبر بنده دائمًا تنافس الجميع حيث أن أحيانًا تصل الخصومات إلى نصف السعر في منتجات قيمة للغاية، ويوجد داخل هايبر بنده مجموعة كبيرة من المنتجات التي يحتاج إليها كل منزل بما في ذلك الأدوات المنزلية والأدوات الكهربائية والمواد الغذائية بجميع أنواعها.
بنده اليوم و تخفيضات بنده الساخنة على السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن
عروض هايبر بنده السعودية
تم تأسيس أول فرع من هايبر بنده في المملكة العربية السعودية من قبل رجل أعمال سعودي يسمى حمود البراهيم وهذا الرجل عمل في العديد من الوظائف التي جعلته يكتسب الخبرة وعندما قام بفتح هايبر بنده نجح مشروعه بسرعة كبيرة وحقق مكاسب كبيرة وأصبحت بنده من أكبر شركات التجزئة الغذائية في الشرق الأوسط، ويوجد داخل المملكة العربية السعودية عدد كبير من الفروع لهايبر بنده.
أفضل عروض بنده اليوم لشهر فبراير
يقدم هايبر بنده عروض الشتاء خلال شهر فبراير وفيما يلي بعض العروض:
- عروض هايبر بندة جدة مفروم بقري استرالي سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده هذا الاسبوع نقانق بقري استرالي سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بندة اليوم مكعبات لحم بقري استرالي سعر الكيلو 36.95 ريال سعودي.
- عروض بنده جدة برجر بقري استرالي سعر الكيلو 36.95 ريال سعودي.
- بنده اليوم و تخفيضات بنده ستروجانوف بقرى استرالى بسعر 39.95 ريال سعودي.
- عروض بنده هذا الاسبوع كفتة بقري استرالي بسعر 33.95 ريال سعودي.
- تخفيضات هايبر بنده فخدة خروف استرالى بالعظم بسعر 38.95 ريال سعودي.
- عروض هايبر بنده بصفحة واحدة موزة غنم بالعظم أسترالي سعر الكيلو 43.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعية فخدة خروف استرالى بالعظم سعر الكيلو 48.95 ريال سعودي.
- عروض بندة الاسبوعي سمك كنعد كبير بسعر 55.95 ريال سعودي للكيلو.
- عروض بنده جده مربى التوت الشامي فراولة الكيلو سعر 13.95 ريال سعودي.
- تخفيضات بنده اليوم جبنة رومي سعر الكيلو 32.95 ريال سعودي.
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