إياك أن ترمي زيت القلي المستخدم بعد اليوم هتكسب دهب الزيت كنز في البيت وإليك السبب!

يوجد الكثير من زيت القلي يوميا في الكثير من المنازل، حيث تتخلص الكثير من السيدات من زيت القلي دون أن تدرك أنه يمكن أن تستفيد من إعادة استخدامه، في فوائد عديدة واستخدامات كثيرة، منها أنه يمكن من خلال إعادة استخدام زيت القلي صناعة صابون الغسيل السائل وبكميات كبيرة أيضا، كما أنه يمكن صناعة قطع من صابون الغسيل وسوف نوضح لكي في هذا المقال كيفية صناعة صابون الغسيل السائل من خلال إعادة استخدام زيت القلي.

مكونات الصابون السائل باستخدام زيت القلي

الأن يمكنكم صناعة الصابون السائل لغسيل المواعين دون الحاجة إلى تكلفة شرائه من خلال زيت القلي وتتمثل المكونات التي نحتاج إليها كالتالي.

٣ لتر من زيت القلي المستخدم.

كوب كبير من عصير الليمون.

ملعقة طعام من هيدروكسيد الصوديوم.

ملعقة طعام من ملح بوتاسيوم.

ثلاثة ملاعق من زيت عطري.

لتر ونصف من الماء.

طريقة تحضير الوصفة

وبعدما تعرفنا على مكونات صناعة صابون الغسيل السائل والتي تعتبر مكونات سهلة وبسيطة وتوجد في معظم المنازل، إليكم طريقة التحضير بطريقة سهلة وبسيطة وبأقل جهد.