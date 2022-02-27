شوف أقوي عروض بن داود جدة بمناسبة يوم التأسيس على أفضل المنتجات

أقوي العروض المميزة على أفضل المنتجات والسلع التمونية الأسبوعية بتخفيضات جبارة تقدمها بن داود جدة ماركت بمجلة مميزة تحتفل بها بيوم التأسيس أطلب مقاضيتك الأسبوعية أون لاين واستمتع بخدمة التوصيل المنزلي، تسهل على الجميع بطرق دفع سهلة ومتعددة، يوجد بالجملة خضروات وفواكه طازجة، توفر عروض قوية ومشكلة على التمور المجففة والمكسرات والتوابل.

أقوي عروض بن داود جدة بمناسبة يوم التأسيس على أفضل المنتجات

يوجد أيضاً بقسم اللحوم والدواجن تشكيلة مختلفة من المجمدات والطازج والمبرد، تقدم عروض 1+1 على منتجات العناية الشخصية، تقدم خصومات وتخفيضات جبارة تتراوح بين 20% إلى 70٪ على الملابس بكافة أنواعها حريمي ورجالي وأطفال، ولعشاق تجديد أدوات المطبخ، والأجهزة الكهربائية تقدم لكم أسواق بن داود مجموعة فائقة ومختارة بعناية قد تنال أعجاب الجميع.

أوني منزلية متنوعة من بن داود

ترمس بي أند دي، سعة1لتر، بسعر 79.00 ريال بدلاً من 108.00 ريال.

متوفر شكل أخر من الترمس بي أند دي، سعة 1 لتر، بسعر 89.00 ريال بدلاً من 129.00 ريال.

أبرق شاي بي أند دي، سعة 1 لتر، بسعر 55.00 ريال، بدلاً من 69.00 ريال.

مجات سيراميك متنوعة بأشكال وألوان مختلفة، من بي أند دي، سعر القطعة 15.00 جنية مصري بدلاً من 27.00 ريال.

طقم كاسات 4 قطع، بسعر 13.00 ريال بدلاً من 18.00 ريال.

طقم مجات مضلع، 4 قطع بيد، بسعر 27.00 ريال بدلاً من 35.00 ريال.

طقم كوب 4 قطع، بسعر 23.00 ريال بدلاً من 29.00 ريال.

طقم مجات بيد، 6 قطع، بسعر 15.00 ريال بدلاً من 19.00 ريا

طقم حافظة طعام بلاستيك، سعر الحبة 19.00 ريال بدلاً من 27.00 ريال.

قدر طبخ مع غطاء، ديليمانو، مقاس 28، بسعر 39.00 ريال بدلاً من 49.00 ريال.

ماكينة تجفيف الخضروات والفواكه، بي أند داي، بسعر 39.00 ريال بدلاً من 54.00ريال.

لوح تقطيع بلاستيك، بي أند دي، مقاس 40سم×27 سم، بسعر 19.00 ريال بدلاً من 26.00 ريال.

قالب كيك مدور، مقاس 21، بسعر 17.00 ريال بدلاً من 21.00 ريال

أدوات كهربائية وإليكترونية