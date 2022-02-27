حقائق صادمة عن ملح الهيمالايا و هل هو مميز عن الملح العادي حقا

ملح الهيمالايا وحقائق صادمه عنه، هو ملح صخري ويحتوي على كلوريد الصوديم بنسبة أكبر من الملح العادي، وتتميز الشركات المصنعة له بالجودة والكفاءة وعدم تدخل اليد العاملة كثيرا في صنعه، كما أنه لا يضاف إليه الكثير من الإضافات الكيميائية،كل هذا غير صحيح بالمرة، لماذا ملح الهيمالايا ولماذا هذه الأهمية والفوائد الكثيرة الغير صحيحة لملح الهيمالايا، سنعرض لكم أهم الحقائق الصادمة لملح الهيمالايا وماهو مصدره الرئيسي.

مالا تعرفه عن ملح الهيمالايا

ملح الهيمالايا من الأملاح الصخرية التي تكونت على مر السنين مجموعة من الصخور في باطن البحار، لذلك هو ملح جبلي وصخري.

يتم إحضار ملح الهيمالايا على هيئة صخور في إقليم من باكستان.

من أهم الأملاح الطبيعية الخالية تقريبا من الإضافات الكيميائية، ويحتوي على كلوريد الصوديوم بنسبة كبيرة وعلى البوتاسيوم والحديد والماغنيسيوم بنسب أقل، وذلك ما يكسبه اللون الوردي، هذا بالإضافة إلى الكثير من العناصر الأخرى الموجودة بنسب قليلة جدا.

الحقائق الصدمة عن ملح الهيمالايا

لا يمكن لأي شخص الاستفادة من العناصر والفيتامينات الموجودة في ملح الهيمالايا إلا إذا تناول منه أكثر من كيلو جرام، وهذا بالطبع لا يقدر عليه الشخص العادي. فهناك الكثير يزعمون الفوائد الغذائية الكبيرة لملح الهيمالايا ولكنه يحتوي على كلوريد الصوديم والرصاص أيضا بنسبة أكبر من ملح.

يستخرج ملح الهيمالايا من مناجم بعيدة ويتم تصديره من مكان إلى أخر مع بالطبع فرض رسوم وأسعار مختلفة، ولهذا يرتفع سعر ملح الهيمالايا ليس لأي سبب أخر، فالكثير من الناس يعتقدون أن إرتفاع ثمن بعض السلع يرجع إلى جودتها العالية وهذا غير صحيح بالمرة.

الفوائد والاستخدامات الأخرى لملح الهيمالايا