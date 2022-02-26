شوف عروض بنده الأسبوعية مهرجان الخصومات هذا الأسبوع 60% خصم

عروض بنده الأسبوعية، يكون هايبر بنده من أقوى الأسواق والشركات الكبيرة المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يكون متواجد ومتوفر فيه كل سلعة ومنتج يريده المواطنين والمقيمين أما تكون من المستلزمات الغذائية أو الغير غذائية من كل المستلزمات والمنتجات التي يحتاجها وكل مقيم في السعودية، كما أن هذه العروض التي قدمت ومنحت تكون بالجودة الرائعة والقوية في المملكة العربية السعودية، فالسوق يعمل على منح وعرض هذه الخصومات والعروض بسعر يناسب كل شخص في السعودية.

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عروض بنده الأسبوعية

شركة بنده تكون من الشركات الحريصة في القيام بتقديم أروع العروض الكبيرة التي تصاحبها الخصومات القوية والمذهلة للغاية، فمن الممكن التقديم والعرض لهذه العروض والخصومات سواء كانت بشكل أسبوعي ويومي أيضًا، حيث أن شركة بنده قد نالت واستحوذت على عدة توزيعات أساسية تم وصول عددها لأربعة مراكز متواجدة في المملكة العربية السعودية، وهي لديها ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف مستحضر أو سلعة غذائية وغير غذائية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الشهرية اثنان حبة من الشابورة القراميش الأصلية مقدار 375 جرام تكون بسعر 10.95 بدلًا من 15.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليوم 18 * 200 مل من اللبن طويل الأجل بالشوكولاتة من النوع ندى يكون بسعر 20.95 بدلًا من 29.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليومية فول الصويا من النوع فوديز مقدار 454 جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 22.95 ريال سعودي.

خصومات بنده الأسبوعية

تخفيضات بنده الشهرية 2.5 كيلو جرام من البطاطس نصف مقلية من النوع امريكانا تكون بسعر 12.50 بدلًا من 18.95 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية بلسم من النوع تريسمي مقدار 400 مل يكون بسعر 15.95 بدلًا من 23 ريال سعودي. عروض بنده اليوم صابون للجسم من النوع بيور لاين مقدار 6 * 120 جرام تكون بسعر 8.50 بدلًا من 12.65 ريال سعودي. خصومات بنده اليومية صابون الأيدي من النوع بريتكس مقدار 500 مل يكون سعره 4.75 بدلًا من 6.33 ريال سعودي.

تنزيلات بنده الشهرية