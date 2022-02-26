شوف طريقة تفعيل عروض سوا 65 ريال للمكالمات والإنترنت في المملكة

أحد العروض المقدمة من شركة الاتصالات السعودية سنعرضها مع خطوات تفعيل عروض سو 65 ريال للمكالمات والإنترنت في المملكة العربية السعودية، ويمكن للمواطن والمقيم الاستفادة منها من عملاء الشركة، كما يمكن الاستفادة من خدمات إرسال الرسائل النصية القصيرة بتكاليف بسيطة، من بين المزايا والخدمات المقدمة من شركة stc لعملائها، وما يهمنا الآن وعو عرض طريقة تفعيل تلك العروض والحصول على مزاياها في الخدمات اليومية التي يعتمد عليها العميل في الاستخدام اليومي.

مزايا عروض سوا 65 ريال

تشمل عروض سوا 65 ريال لشركة الاتصالات السعودية على تلك البيانات :

إمكانية الحصول على 500 دقيقة كباقة شهرية من المكالمات لكل الشبكات العاملة داخل المملكة.

أو يمكن للعميل الحصول على 5 جيجا بيت من الإنترنت لاستخدامها في تصفح المواقع وأي عمليات.

الاشتراك في خدمات التصفح لمواقع التواصل الاجتماعي وتوفير 20 جيجا انترنت.

مدة الاشتراك في أي باقة بمدة قدرها 4 أسابيع.

سعر باقة سو هي 65 ريال بدون ضريبة القيمة المضافة وتصل إلى 74.5 ريال بالضريبة.

طريقة الاشتراك في باقة سوا 65 ريال وتفعيلها

يمكن الاشتراك في أحد باقات شركة الاتصالات وعلى سبيل المثال ما نتحدث عنه هنا، عبر إرسال رسالة نصية على رقم 900 وتحتوى على الكود 7065 وحول طريقة تفعيل باقة سو 65 ريال فهي كالتالي:

الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة الاتصالات السعودية ووضع كلمة المرور واسم المستخدم للدخول على البيانات.

اختيار العروض والباقات

اختيار عروض باقة سو 65

الضغط على أيقونة التنشيط

تستقبل رسالة نصية على رقم الهاتف الخاص بك لتأكيد ألاشتراك في الخدمة.

يقدم لك موقع شركة الاتصالات السعودية المزيد من الخدمات والعروض الهامة وباقات الاتصالات والمكالمات والإنترنت، لتوقير ما يحتاج له العميل من خدمات تقنية، وترضي جميع الأذواق وكافة التطلعات ثم اختيار ما يناشبك من عروض والاشتراك بها بكل سهولة أو التواصل مع الدعم الفني وطرح الاستفسار والحصول على الحلول العاجلة وإنهاء الخدمة في أقل وقت وبأقل مجهود، كما توجد العديد من العروض الأخرى التي قد يجب البعض أنه في حاجة للمزيد من الدقائق وباقات الإنترنت الأكبر وبالتالي تم توضيح ذلك في الجدول.