شوف عروض لولو ماركت lulu hypermarket offers في مهرجان المأكولات

عروض لولو ماركت بمناسبة مهرجان المأكولات في الموسم الأول استمتع بالطعم المميز للأكلات الجاهزة والأغذية المعلبة. ففي هذا الأسبوع يقوم لولو هايبر ماركت بتقديم أروع وأقوى الخصومات على اللحوم والدواجن المبردة والطازجة. وتشكيلة رائعة على أنواع عديدة من الخضروات والفاكهة الطازجة، كما يمكنك الحصول على الأسماك بشتى أنواعها بأفضل الخصومات، وتستطيع الحصول على الكثير من المأكولات الجاهزة بأسعار تنافسية.

عروض لولو ماركت

لحم بلدي (قطع مخصوصة) وزن كيلو جرام بسعر 159.95 ريال بدلاً من 189.95 ريال بنسبة خصم 16%.

احصل على كيلو من المفروم البلدي مع الدسم بسعر 104.95 ريال بدلاً من 129.95 ريال بخصم نقدي 25 ريال سعودي.

اشتري كيلو من مكعبات اللحم البلدي مع الدسم بنسبة خصم تصل إلى 18 بالمائة حيث يعرض بسعر 114.95 ريال بدلاً من 139.95 ريال بخصم قدره خمس وعشرين ريال سعودي.

اشتري كيلو من كتف أو رقبة الضظان مقابل 139.95 ريال سعودي بدلاً من 169.95 ريال.

بط طازج احصل على الكيلو بسعر 39.95 ريال بدلاً من 49.95 ريال بنسبة خصم 20%.

شيش طاووك متبل سعر الكيلو الواحد 74.95 ريال بدلاً من 89.95 ريال.

عرض لمدة أربعة أيام على أوراك الدجاج سعر الكيلو داخل العرض 34.95 ريال بدلاً من 44.95 ريال سعودي.

أوراك رومي سعر الكيلو 42.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال.

اصنعي أشهى الوصفات مثل المعكرونة بالبشاميل وكفتة الحاتي وغيرها من مفروم برازيلي مجمد سعر الكيلو 97.95 ريال بدلاً من 109.95 ريال.

كبدة أمريكي مجمدة سعر الكيلو الواحد 59.95 ريال سعودي بدلاً من 69.95 ريال.

كتف بالعظم أسترالي مجمد وزن كيلو مقابل 84.95 ريال بدلاً من 94.95 ريال.

هايبر لولو

من العروض المتوفرة أيضاً داخل الهايبر تخفيضات على الخضراوات والفواكه الطازجة لمدة أربعة أيام كاملة.

اشتري كيلو من برتقال فالينسيا بخصم 58 بالمائة حيث يعرض بسعر 2.95 ريال بدلاً من 6.95 ريال.

احصل على الفوائد المتعددة لنبات الجزر بشراء الكيلو من الجزر بسعر 2.95 ريال بدلاً من 7.95 ريال واستفيدي بالخصم الذي يصل إلى 63%. يمكنك تقديمه طازجاً لأسرتك أو إعداد مربى الجزر اللذيذة في منزلك.

اصنعي فطيرة التفاح المميزة من تفاح أحمر مستورد سعر الكيلو 14.95 ريال بدلاً من 27.95 ريال.

كيلو من سمك اللوت الصغير بسعر 59.95 ريال سعودي بدلاً من 79.95 ريال.

احصل على نسبة خصم 27% عند طلب كيلو من سمك البوري الصغير مقابل 39.95 ريال بدلاً من 54.95 ريال.

كيلو بطاطس بسعر 5.95 ريال بدلاً من 10 ريالات.

lulu hypermarket

سن توب عصير سعة 250 مل بسعر 4.95 ريال بدلاً من 6 ريالات للقطعة الواحدة.