شوف عروض اكسترا الأسبوعية خصم 60% بمناسة نهاية موسم الشتاء تسوق الآن

عروض اكسترا الأسبوعية ، شركة اكسترا تكون من الشركات المتخصصة لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات التي تقوم شركة اكسترا بتوفيرها وتواجدها بسعر صغير وقليل يناسب ويوافق كل مواطن مقيم في المملكة العربية السعودية، حتى يقوم الشخص بالاستحواذ والحصول على كل مطالبه ومستلزماته، سواء كان هذا من الأجهزة المنزلية الكهربائية وأيضًا الأدوات المنزلية، حيث تعد شركة اكسترا من ضمن الشركات المساهمة التي دخلت للسوق المركزي والمالي في السعودية.

عروض اكسترا الأسبوعية مهرجان الخصومات هذا الأسبوع يصل إلي 50%

عروض اكسترا الأسبوعية

تكون شركة اكسترا من الشركات المتواجدة بالمملكة العربية السعودية، حيث أن تلك الشركة تستمر في القيام بعرض وتقديم أقوى وأكبر الخصومات مع أروع العروض المذهلة التي تقوم بتوفيرها شركة اكسترا، وأيضًا فإن هذه الشركة متميزة في قيامها بتقديم ومنح هذه العروض والخصومات بسعر يناسب ويوافق كل شخص مقيم بالمملكة العربية السعودية، وأيضًا فإن شركة اكسترا تعتبر من الشركات التي تختص لبيع كل الإلكترونيات والكهربائيات عن طريق التجزئة.

عروض اكسترا السعودية

تنزيلات اكسترا اليومية هاتف من النوع آبل آيفون 12 حجم 128 جيجا بايت 5 جي رام باللون البنفسجي يكون بسعر 3549 بدلًا من 4049 ريال سعودي. خصومات اكسترا الأسبوعية سعر الهاتف من النوع آبل آيفون 13 حجم 256 جيجا بايت 5 جي رام بلون سماء الليل يكون 4099 بدلًا من 4299 ريال سعودي. تنزيلات اكسترا الشهرية أبل ماك زي 12 دبليو أبل أم 1 حجم 24 بوصة سعة 16 جيجا 1 تيرا بايت باللون الأزرق يكون بسعر 8999 بدلًا من 10299 ريال سعودي.

تخفيضات اكسترا اليوم

تخفيضات اكسترا الأسبوعية موقد الغاز من النوع فريجو 55 * 55 سم به 4 عيون بالأمان الكلي مصنوع من الستانلس ستيل يكون بسعر 1349 بدلًا من 1499 ريال سعودي. عروض اكسترا الشهرية موقد الغاز من النوع جيبسون حجم 90 * 60 سم للأمان الكلي به 5 عيون مصنوع من الستانلس ستيل يكون بسعر 1609 بدلًا من 1899 ريال سعودي. خصومات اكسترا اليوم المكنسة الذكية من النوع كيقول أي 20 مع قوة الشفط حتى 2000 بي أي النحيفة تكون بسعر 599 بدلًا من 1099 ريال سعودي.

خصومات اكسترا الشهرية