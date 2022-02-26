شوف خصومات هايبر بنده 50% على جميع الأجهزة الكهربائية عروض إستثنائية حتى 15 مارس

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عمر شويل - جدة خصومات هايبر بنده 50% على جميع الأجهزة الكهربائية عروض إستثنائية حتى 15 مارس، يتوفر قدر ضغط ألمنيوم السيف سعة 7 لتر بسعر 108 ريال بدلاً من 135 ريال خصم 20%، ويتوفر سعة 11 لتر بسعر 147 ريال بدلاً من 183 ريال خصم 20%، يتوفر ترمس لون ذهبي شاها سعة 3 لتر بسعر 150 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 21%، يتوفر ترمس بوليمر سعة 1 لتر بسعر 40 ريال بدلاً من 56 ريال خصم 29%، يتوفر قطاعة سنكور بسعر 64.50 ريال بدلاً من 129 ريال خصم 50% ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده.

خصومات هايبر بنده 50% على جميع الأجهزة

يتوفر قدر ضغط كهربائي كينوود سعة 6 لتر بسعر 459 ريال بدلاً من 499 ريال خصم 10%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده قدر ضغط كهربائي بالسون سعة 6 لتر بسعر 229 ريال بدلاً من 399 ريال خصم 43%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده الإستثنائية حتى 15 مارس قطاعة مولينكس بسعر 149 ريال بدلاً من 249 ريال خصم 40%، يتوفر قطاعة كينوود سعة 400 وات بسعر 85 ريال بدلاً من 159 ريال خصم 47%، تتوفر عصارة سنكور بسعر 129 ريال بدلاً من 259 ريال خصم 50%.

عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده

يتوفر صانعة ساندويتش كينوود بسعر 109 ريال بدلاً من 179 ريال خصم 39%، يتوفر غلاية ستانلس ستيل كولين سعة 1.8 لتر بسعر 45 ريال بدلاً من 65 ريال خصم 31%، تتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده الإستثنائية حتى 15 مارس عصارة كينوود بسعر 95 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 32%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده صانعة الوافل لون أحمر أريتي بسعر 119 ريال بدلاً من 139 ريال خصم 14%، يتوفر قلاية بدون زيت كينوود بسعر 289.50 ريال بدلاً من 579 ريال خصم 50%.

عروض إستثنائية حتى 15 مارس

يتوفر خلاط يدوي مولينكس بسعر 109 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 36%، يتوفر خلاط كليك أون سعة 350 وات بسعر 59 ريال بدلاً من 89 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن تخفيضات نصف الثمن هايبر بنده خلاط مع مطحنة مولينكس بسعر 89 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 53%، يتوفر ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده خلاط مع مطحنة بلاك أند ديكر سعة 400 وات بسعر 119 ريال بدلاً من 179 ريال خصم 34%، يتوفر محضرة طعام ارايتي بسعر 144.50 ريال بدلاً من 289 ريال خصم 50%، يتوفر قلاية مولينكس سعة 1 كجم بسعر 209 ريال بدلاً من 279 ريال خصم 25%.

تخفيضات على جميع الأجهزة المنزلية

يتوفر فرامة لحم كليك أون سعة 500 وات بسعر 115 ريال بدلاً من 189 ريال خصم 39%، يتوفر ضمن تخفيضات نصف الثمن هايبر بنده عجانة مع خلاط معدني أريتي سعة 550 وات بسعر 384.50 ريال بدلاً من 769 ريال خصم 50%، يتوفر عجانة مع وعاء سنكور بسعر 299 ريال بدلاً من 449 ريال خصم 34%، يتوفر ضمن تخفضيات الأجهزة المنزلية هايبر بنده محضرة طعام كينوود بسعر 189 ريال بدلاً من 269 ريال خصم 30%، يتوفر قلاية بدون زيت تيفال سعة 4.2 لتر بسعر 319 ريال بدلاً من 599 ريال خصم 47%.

يتوفر موزع مياه بارد وحار كليك أون بسعر 389 ريال بدلاً من 499 ريال خصم 22%، يتوفر ضمن تخفيضات هايبر بنده الإستثنائية حتى 15 مارس فرن كهربائي إي تي سي سعة 45 لتر بسعر 259 ريال بدلاً من 365 ريال خصم 29%، يتوفر ميكروويف وايت ويستنجهاوس سعة 20 لتر بسعر 249 ريال بدلاً من 359 ريال خصم 31%، يتوفر بوتجاز للتسخين سنكور بسعر 119 ريال بدلاً من 169 ريال خصم 30% ضمن عروض الأجهزة الكهربائية هايبر بنده.