شوف خصومات كبري تصل إلى 1000 ريال من إكسترا على أجهزة اللابتوب المحمول

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عمر شويل - جدة خصومات كبري تصل إلى 1000 ريال من إكسترا على أجهزة اللابتوب المحمول - ثقفني
تصفح أقوي العروض الجبارة والمزيد من الصفقات الكبري المتنوعة التي تقدمها مجموعة شركات إكسترا وهي من أكبر الشركات في الشرق الأوسط ومقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية وأنشئت عام 2003، تعمل في مجالات متنوعة مثل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والكهربائية الكبري، والجوالات، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، منتجات العناية الشخصية، والكاميرات، تقدم لهذا العرض خصم يصل 1000 ريال سعودي عند التسوق والشراء، كما توفر خدمة الشراء بالتقسيط لمدة 36 شهر عن طريق شركة تسهيل للتمويل.
خصومات كبري تصل إلى 1000 ريال من إكسترا على أجهزة اللابتوب المحمول
- جهاز لابتوب ماركة acer، A3، ضمان عامان، الشاشة لا تعمل باللمس، نوع الشاشة FHD، سعة الذاكرة الداخلية 2 جيجا بايت، حجم الشاشة 15.6 بوصة، دقة الشاشة 1920 × 1080، نظام التشغيل ويندوز 10، الذاكرة المؤقتة 6 جيجا بايت، متوفر بالجهاز 3 منافذ USB، لون الجهاز أسود، ذاكرة الرام 4 جيجا بايت، سعر الجهاز 2049.00 ريال بدلاً من 2699.00 ريال، وفر 650 ريال.
- لابتوب acer أسبير7، ضمان ثلاث سنوات، حجم الشاشة 15.6 بوصة، دقة الشاشة 1920 × 1080، نظام التشغيل ويندوز 10، نوع الشاشة FHDEBS، سعة الذاكرة الرسومات 4 جيجا بايت، عدد منافذ USB 4،دقة الكاميرا الأمامية 720p HD، صنع في الصين، لون الجهاز أسود، الذاكرة المؤقتة 8 ميجا، يدعم أستخدام الأنترنت، سعر الجهاز 2999.00 ريال بدلاً من 3899.00 ريال وفر 900 ريال، توصيل سريع للمنزل لمدينة الرياض.
لابتوب HUAWEI، hp
- جهاز كمبيوتر محمول ماركة هواوي HUAWEI، صوت قوي وميكروفونان بقوة 2 واط، ضمان عامان من المصنع، دقة الشاشة 1920 × 1080، حجم الشاشة 15.6 بوصة، نوع الشاشة FHD، نظام التشغيل ويندوز 10، لون الجهاز رمادي، متوفر مخرجين USB، يتوافر بخصية ماسح البصمة، دقة الكاميرا الأمامية1 ميجا بيكسل، صناعة الصين، سعر الجهاز 1999.00 ريال بدلاً من 2599.00 ريال، وفر 600 ريال، إدفع 96 ريال لمدة 36 شهرا.
- جهاز hp أتش بي، سعة ذاكرة الرسومات 2 جيجابيت، ضمان عامان، الذاكرة المؤقتة 8 ميجا، حجم الشاشة 15.6 بوصة، دقة الشاشة 1920×1080، دقة الشاشة 1920×1، دقة الكاميرا الأمامية 720p HD، صناعة الصين، عدد َنافذ USB 3، نظام التشغيل ويندوز 10، نوع الشاشة FHDABS، سعر الجهاز 3099.00 ريال بدلاً من 3299.00 ريال، وفر 200 ريال، التوصيل المنزلي الرياض متوفر.
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