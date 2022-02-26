شوف خصومات كبري تصل إلى 1000 ريال من إكسترا على أجهزة اللابتوب المحمول

تصفح أقوي العروض الجبارة والمزيد من الصفقات الكبري المتنوعة التي تقدمها مجموعة شركات إكسترا وهي من أكبر الشركات في الشرق الأوسط ومقرها الرئيسي بالمملكة العربية السعودية وأنشئت عام 2003، تعمل في مجالات متنوعة مثل الإلكترونيات والأجهزة المنزلية والكهربائية الكبري، والجوالات، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، منتجات العناية الشخصية، والكاميرات، تقدم لهذا العرض خصم يصل 1000 ريال سعودي عند التسوق والشراء، كما توفر خدمة الشراء بالتقسيط لمدة 36 شهر عن طريق شركة تسهيل للتمويل.

خصومات كبري تصل إلى 1000 ريال من إكسترا على أجهزة اللابتوب المحمول

جهاز لابتوب ماركة acer، A3، ضمان عامان، الشاشة لا تعمل باللمس، نوع الشاشة FHD، سعة الذاكرة الداخلية 2 جيجا بايت، حجم الشاشة 15.6 بوصة، دقة الشاشة 1920 × 1080، نظام التشغيل ويندوز 10، الذاكرة المؤقتة 6 جيجا بايت، متوفر بالجهاز 3 منافذ USB، لون الجهاز أسود، ذاكرة الرام 4 جيجا بايت، سعر الجهاز 2049.00 ريال بدلاً من 2699.00 ريال، وفر 650 ريال.

لابتوب acer أسبير7، ضمان ثلاث سنوات، حجم الشاشة 15.6 بوصة، دقة الشاشة 1920 × 1080، نظام التشغيل ويندوز 10، نوع الشاشة FHDEBS، سعة الذاكرة الرسومات 4 جيجا بايت، عدد منافذ USB 4،دقة الكاميرا الأمامية 720p HD، صنع في الصين، لون الجهاز أسود، الذاكرة المؤقتة 8 ميجا، يدعم أستخدام الأنترنت، سعر الجهاز 2999.00 ريال بدلاً من 3899.00 ريال وفر 900 ريال، توصيل سريع للمنزل لمدينة الرياض.

لابتوب HUAWEI، hp