نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض اكسترا للأجهزة المنزلية في السعودية حتى 19 مارس بتخفيضات اكسترا في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض رمضان 2022 بدأت في اكسترا السعودية بجميع الفروع، فالتجهيزات المنزلية في عروض اكسترا حتى 19 مارس 2022 بسعر مخفض، كما توجد منتجات إضافية على المنتجات كهدية مجانية، أي أنك تحصل على منتجين بسعر واحد بالإضافة إلى الخصم المتاح على الأسعار، وكل ذلك قدمته لنا extra تحت شعار “لمة رمضان تحلى مع أفضل عروض إكسترا على أجهزة المطبخ”، ونقدم لكم فيما يلي أفضل أسعار المنتجات المخفضة.

عروض اكسترا للأجهزة المنزلية في السعودية

تتنوع عروض اكسترا لتشمل عروض على الجوالات واكسسوارات الجوال، وكذلك الأجهزة الكهربائية والتجهيزات المنزلية، ومن بينهم عرض خاص على مقلاة فيلايبس الهوائية، التي من خلالها يُمكن قلي الأطعمة المختلفة دون الحاجة إلى استخدام الزيوت، مما يجعل الطعام صحي أكثر ويحتوي على أقل كمية من الدهونن بحيث يتناسب مع من يتبعون نظام غذائي صحي، وتأتي المقلاة مع محضر طعام ذو وعاء 1.3 لتر كهدية مجانية تحصل عليها عند شرائك المنتج من إكسترا، وعرض أخر على القلاية الهوائية كذلك مع خلاط، والمزيد من المنتجات نعرضها لكم في النقاط القادمة.

مقلاة بدون زيت من فيبليبس مع محضر طعام، بسعر 999 ريال سعودي بدلًا من 1499 ريال سعودي.

قلاية هوائية مع خلاط فيليبس، بسعر 599 ريال سعودي بدلًا من 849 ريال سعودي.

قلاية تيفال ايزي فراي، سعة 5.6 لتر، بسعر 699 ريال سعودي بدلًا من 1299 ريال سعودي.

اكسترا أجهزة

الخلاط اليدوي الأن في اكسترا السعودية بأسعار تبدأ من 169 ريال، وكذلك العجان الذي يضمن لك خلط مكونات العجان جيدًا بالقدر المطلوب، لكي تصبح المعجنات هشة وفي القوام المطلوب.

خلاط يدوي براون، 500 واط، بسعر 169 ريال سعودي بدلًا من 269 ريال سعودي.

عجان كلاس برو بسعر 299 ريال سعودي بدلًا من 449 ريال سعودي.

اكسترا عروض

محضر الطعام من الأجهزة الأساسية التي توفرها لنا اكسترا بإستمرار في عروضها المميزة، فهو بمثابة جهاز لأكثر من مهمة في المطبخ، فيستخدم في خلط وتقطيع الأغذية.

محضر الطعام من فيليبس 600 واط، بسعر 219 ريال سعودي بدلًا من 398 ريال سعودي.

محضر طعام براون 12×1، بسعر 499 ريال سعودي بدلًا من 719 ريال سعودي.

قدمنا لكم مجموعة من العروض الحصرية فقط في اكسترا السعودية لفترة محدودة بمناسبة شهر رمضان، بحيث تتوافر التجهيزات المنزلية من أجهزة وأدوات في تلك الفترة بأرخص سعر، بالإضافة إلى منتجات أخرى في جميع الفروع وأيضًا موقع إكسترا.