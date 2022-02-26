شوف خصومات خاصة اليوم من إكسترا ماركت Extra market على الإلكترونيات بأنواعها لآخر فبراير حتى نفاذ الكمية

خصومات خاصة وعروض مميزة اليوم في كل فروع إكسترا ماركت في مدن المملكة العربية السعودية على كافة أنواع الإلكترونيات الحديثة بأنواعها من جوالات، ولابتوبات، وإكسسوارات، وغيرهم من خصومات خاصة على أسعار كثير من المنتجات والسلع في فترة محددة من اليوم 26 فبراير وحتى آخر فبراير أو حتى نفاذ الكميات، حيث تعد عروض اكسترا السعودية من أكبر العروض وأكثرها تنافساً مقارنةً بأسعار السوق المحيطة، وكذلك يمكنكم الإستمتاع بخصومات أخرى من إكسترا عند قراءة هذه المقالة المفصلة لجميع العروض الأخرى من خلال موقع ثقفني، وإليكم التفاصيل:

عروض إكسترا هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية Extra offers

توجد مجموعة متميزة من الخصومات الحصرية في فروع إكسترا هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية على أسعار اللابتوبات بأنواعها، ومنهم: خصم مميز على سعر لابتوب إتش بي بافليون معالج i7 Core بذاكرة مؤقتة 16 جيجابايت، وشاشة بحجم 13.3 بوصة، بخاصية FHD وبذاكرة تخزين تصل إلى 512 جيجابايت، كما وويندوز 10، وكذلك يوجد لديهم خصم خاص على سعر اللابتوب الذكي الحديث من HP pavilion بسعة 256 جيجابايت، وويندوز تشغيل 10، وذاكرة مؤقتة 4 جيجابايت، ومعالج Icore i3.

خصومات إكسترا السعودية حتى نفاذ الكميات Extra offers Ksa

توجد خصومات مميزة أخرى من إكسترا السعودية على أسعار باقي أنواع اللابتوبات الحديثة بأنواعها، ومنها: خصم مميز على سعر لابتوب إتش بي HP بافليون بنفس السعة المميزة 256 جيجابايت، وسرعة رامات 8 جيجابايت، وشاشة 14 بوصة، FHD وويندوز 10، والعديد من الخصومات الأخرى، وكذلك خصومات أخرى تعديدة متوفرة على باقي لابتوبات HP الماركة المميزة الحديثة 2022 بتصميم هيكلي متين، ووضوح عالي للشاشة، بالإضافة إلى ذاكرة عالية للتخزين، وسرعة رامات متميزة مقارنةً بباقي اللابتوبات الموجودة بالأسواق، كل هذا وأكثر يمكنكم الإستفادة منهم من خلال فروع إكسترا بأقل الأسعار.

خصومات إكسترا السعودية على العديد من الإلكترونيات الحديثة وإكسسواراتها

تتوفر كثير من التخفيضات المتميزة على أسعار الإكسسوارات الخاصة بالإلكترونيات بأنواعهم، ومنهم: خصم مميز على سعر آبل محول الطاقة نوع سي، بقوة 20 واط باللون الأبيض، وغيرهم من خصومات على أسعار بنوك الطاقة من بقوة 10000 واط باللون الأسود.