شوف الحق الخصومات.. عروض الدانوب الكبيرة بمناسبة يوم التأسيس لا تضيع الفرصة

إذا كنت من سكان المملكة العربية السعودية، فأنت بحاجة إلى معرفة عروض الدانوب، والتي تعتبر من أقوى عروض المملكة، والتي يمكنك شراء كل ما يلزمك منها، وذلك من خلال فروعها المختلفة بجدة، حيث توفر لك العروض التي قد تصل إلى خمسين بالمائة وأكثر من ذلك، كما توفر لك عمليات الدفع السهلة، وذلك لراحة جميع العملاء.

عروض الدانوب

توفر لك شركة الدانوب خدمات الشراء بالعروض المتاحة لها عبر جميع الفروع الخاصة بها، والتي توفر بها العروض التي تجعل جميع الفئات في المملكة يستمتعون بالشراء، وذلك بسبب الظروف الخاصة التي تمر بها بلاد العالم والذي هدد الاقتصاد بالعالم، كما أنها توفر كل ما يلزم البيت العصري هذا، وقد قامت الشركة بتوفير أحد فروعها المتميزة في وقت قريب بداخل جدة والذي يتميز بوجود كل السلع وتوافر جميع احتياجات العميل به وذلك بشكل منظم حتى لا يحتاج العميل إلى التجول داخل المكان أكثر من مرة منعاً للتكدس، وحفاظاً على الأشخاص.

خصومات الدانوب

تجد في فروع الدانوب المختلفة الخصومات المستمرة على السلع التالية:

عروض على الثلاث علب من الجبن الكيري حجم 216 جم.

علاوة على ذلك العرض الهائل على الكورن فليكس النوع كلوقز بوزن 750 جم.

وعرض حليب كامل الدسم عدد 12 زجاجة سعة الزجاجة لتر.

بالإضافة إلى ذلك عرض خبز التوست بنوعيه المختلفين بريوش، لوزين الوزن صافي 320 جم.

وعرض عسل النحل مانوكا الاصلي الوزن الصافي 500 جم.

بينما عرض الأرز البسمتي بأنواعه المختلفة وزن 5 كيلو جرام.

أيضا عرض دجاج مجمد داري متبل وزن 900 جم.

وزيت طعام كانيولا وزيت طعام، أو لايت بوزن لتر ونصف لتر عرض على الزجاجتين.

أنواع المكرونة المختلفة بوزن 250 جم، ووزن النصف كيلو صافي.

علاوة على ذلك عرض أرز بسمتي أبو كاس وزن 10 كيلو جرام.

أيضا عرض سمك فيليه النوع جروير مجمد بوزن واحد كيلوغرام.

مجلة الدانوب جدة

في نهاية المقال فقد قمنا بالحديث عن عروض الدانوب المميزة، فكل هذه الأصناف المختلفة سوف تجدها تحت عروض مميزة، فقط كل ما عليك زيارة أقرب فرع لك، وستجد كل ما يسرك واستمتع بشراء كل ما يلزم بيتك، فلن تجد للدانوب مثيل.