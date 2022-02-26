شوف خصومات أسواق العثيم بالسعودية ليوم السبت الموافق 26 فبراير 2022

تخفيضات أسواق العثيم بالسعودية ليوم السبت، يتواجد بداخل العرض العديد من الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل، كما متاح أيضاً أدوات مطبخ، والخصومات تصل إلى 50٪ لهذا الاسبوع، إليكم العرض بالتفصيل.

عروض أسواق العثيم ليوم السبت:

متاح بالعرض عجانة جي في سي، سعرها قبل العرض 349 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 279 ريال سعودي، تلك العجان لعمل جميع المعجنات والحلوى بكل سهولة.

توجد بالعرض مكواه براون بخار أس أي، تتمتع بخصم 10٪. تلك العرض لفترة محدودة.

متاح أيضاً موقد إلكتروني كهربائي، سهل الحمل والإستخدام، سعره قبل العرض 69 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 59 ريال سعودي.

أما عن العرض على فرن اوكارينا سعة 45 لتر، فسعره بداخل العرض أصبح 379 ريال سعودي.

قلاية كوولين هوائية بالبخار سعة 7 لتر، سعرها قبل العرض 449 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 369 ريال سعودي، للحصول على البطاطس المقرمشة وصحية بدون زيت.

متواجد بالعرض أيضاً شواية جي في سي كهربائية، سعرها قبل العرض 119 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 79 ريال سعودي، لعمل المشاوي بطريقة سهلة ووقت قليل وتتمتع بسهولة حملها وتنظيفها ايضاً.