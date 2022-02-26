شوف خصومات أسواق العثيم بالسعودية ليوم السبت الموافق 26 فبراير 2022

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عمر شويل - جدة خصومات أسواق العثيم بالسعودية ليوم السبت الموافق 26 فبراير 2022 - ثقفني
تخفيضات أسواق العثيم بالسعودية ليوم السبت، يتواجد بداخل العرض العديد من الأجهزة الكهربائية الضرورية لكل منزل، كما متاح أيضاً أدوات مطبخ، والخصومات تصل إلى 50٪ لهذا الاسبوع، إليكم العرض بالتفصيل.
عروض أسواق العثيم ليوم السبت:
- متاح بالعرض عجانة جي في سي، سعرها قبل العرض 349 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 279 ريال سعودي، تلك العجان لعمل جميع المعجنات والحلوى بكل سهولة.
- توجد بالعرض مكواه براون بخار أس أي، تتمتع بخصم 10٪. تلك العرض لفترة محدودة.
- متاح أيضاً موقد إلكتروني كهربائي، سهل الحمل والإستخدام، سعره قبل العرض 69 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 59 ريال سعودي.
- أما عن العرض على فرن اوكارينا سعة 45 لتر، فسعره بداخل العرض أصبح 379 ريال سعودي.
- قلاية كوولين هوائية بالبخار سعة 7 لتر، سعرها قبل العرض 449 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 369 ريال سعودي، للحصول على البطاطس المقرمشة وصحية بدون زيت.
- متواجد بالعرض أيضاً شواية جي في سي كهربائية، سعرها قبل العرض 119 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 79 ريال سعودي، لعمل المشاوي بطريقة سهلة ووقت قليل وتتمتع بسهولة حملها وتنظيفها ايضاً.
- خصم 50٪ على قلاية صحية سعة 9 لتر انتاج شركة السيف سعرها بعد الخصم أصبح 199 ريال سعودي.
- أما عن عرض قدر ضغط السيف فمتوافر بمقايسن، الاول 15 لتر بسعر 125 ريال سعودي، والمقاس الثاني سعة 25 لتر بسعر 199 ريال سعودي.
- متوفر بالعرض أيضاً طقم قدور طبخ هوم واي مكون من 8قطع مقاسات مختلفة، سعره قبل العرض 185 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 119 ريال سعودي، اما عن عرض طقم القدور إنتاج شركة رويال فورد فسعره قبل العرض 149 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 115 ريال سعودي.
- صينية فرن ويندسوا مستطيل متاحة فالعرض 3 قطع بسعر 24.95 ريال سعودي، تلك العرض لفترة محدودة.
- تخفيض على مقلاه رويال فورد بغطاء 28 سم، سعر الحبة قبل العرض 47.95 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 39 ريال سعودي.
- خصم يصل إلى 10٪ على طقم عشاء إنتاج شركة ديفا اوبل مكون من 44 قطعة بسعر 99 ريال سعودي.
- متاح بالعرض طقم قدور رويال فورد مكون من 8 قطع سعره قبل العرض 179 ريال سعودي وداخل العرض أصبح السعر 99 ريال سعودي.
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