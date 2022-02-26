شوف عروض يوم التأسيس من جرير على سماعات وشاشات من هواوي بخصم يصل إلى 57%

يحتفل الشعب السعودي بيوم التأسيس السنوي وهو ذكرى تأسيس دولة السعودية ويوافق هذا اليوم الثاني والعشرون من شهر فبرابر لعام 1727، حيث تحتفل مكتبة جرير على طريقتها الخاصة وتقدم للشعب السعودي والمغتربين أقوي العروض والصفقات على السماعات والشاشات من أكبر الشركات التي أثبتت ذاتها في الآونة الأخيرة شركة هواوي، حيث تقوم بطرح كافة مستلزمات الأحتياجات الضرورية، تقدم خصومات تصل إلى 57%.

عروض يوم التأسيس من جرير على سماعات وشاشات من هواوي بخصم يصل إلى 57%

سماعة هواوي‎‎ ،‎‎ ساوند اكس‎‎، متنقلة لأي مكان، متوفرة بلون أسود، خاصية البلوتوث، مدة الضمان 12 شهر ( سنة )، ضمان من جرير، التحكم على السماعة من الهاتف عند تشغلها أو أيقافها، تعمل بقوة 108 وات، وزن السماعة 5‎.15‎ kg، مقاوة للماء ABX7، بسعر 599.00 ريال بدلاً من 1399.00 ريال، وفر 800 ريال، وأستمتعي بخصم 57%.

سماعة هواوي، ساوند جوى متنقلة، متوفرة لون سبج أسود، ضمان سنة، تعمل بخصية البلوتوث، تعمل بالبطانية وقابلة للشحن، مدمجة بوصلة USB للشحن، التحكم على السماعة من الهاتف عند التشغيل، سعر 499.00 ريال بدلاً من 649.00 ريال، وفر 150 ريال، بخصم 23%.

سماعة هواوي، ساوند جوي، متنقلة، َقدم الضمان من جرير لمدة سنة، متوفرة باللون الأخضر، ومزودة بخصية البلوتوث، سعر القطعة 449.00 ريال بدلاً من 649.00 ريال، وفر 150 ريال، بخصم 23%.

شاشة هواوي‎‎ ،‎‎ماتفيو جي تي‎‎ LED، مزود بسماعة مزدوجة بسماعات لخروج الصوت بشكل أوضح، ضمان سنة من المصنع، 34 بوصة، بسعر 2199.00 ريال بدلاً من 2499.00 ريال، وفر 300 ريال، بخصم 12%.

عروض الشاشات من هواوي

شاشة عرض عريضة للكمبيوتر الترا HD، هواوي ماتفيو، ضمان سنتين من المصنع، سماعة مزدوجة مدمجة، سعر الشاشة 2799.00 ريال بدلاً من 3499.00 ريال، وفر 700 ريال، بخصم 20%.

شاشة LED4، هواوي ماتفيو جي تي، لون الشاشة أسود، مدة ضمانها عامان، 27 بوصة، بسعر 1499.00 ريال بدلاً من 1699.00 ريال، وفر 200 جنية، بخصم 11%.

‎شاشة عرض للكمبيوتر، بدقة 1080 بيكسل‎ ،‎متوفر بلون أسود، بقاعدة من الالمنيوم لها تصميم رائع وثابت، الشاشة بدقة Full HD، لا يتوافر بها سماعات، بسعر 749.00 ريال.