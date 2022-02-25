شوف أقوى عروض لولو هايبر عروض عيد الأم على مختلف الأجهزة بأسعار مذهلة لا تفوتها LULU

عروض لولو هايبر تحتفل بكل الأمهات في جميع أنحاء العالم بصفة عامة وفي السعودية بصفة خاصة بعيد الأم. حيث تقدم لجميع عملائها الذين يبحثون عن أفضل العروض المميزة من خلال فرصة لا تعوض على جميع مختلف الأجهزة الجبارة. فالآن أعداد البحث تزداد بشكل مستمر لمعرفة أفضل الماركات العالمية ومواصفاتهم الكبرى على الكثير من الأجهزة كالهواتف الذكية، والأجهزة الكهربائية وكذلك المنزلية، فهنا من خلال هذا المقال نستعرض لكم بعض الأفكار التي تناسب هدايا عيد الأم من خلال مجلة لولو.

أقوى عروض لولو هايبر على الهواتف الذكية بمناسبة عيد الأم

خصم 300 ريال على هاتف شاومي 11 تي من الجيل الخامس، يمتلك الجهاز مواصفات عالية، منها مساحة الذاكرة الداخلية 256 جيجا بايت، والعشوائية سعتها 8 جيجا بايت رام. أما بالنسبة لمقاس الشاشة هو 6.67 بوصة، ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 11. بالإضافة لثلاث كاميرات خلفية بدقة 5+8+108 ميجا بيكسل، وأخرى أمامية بدقة 16 ميجا بيكسل. بسعر 1699 ريال بدلاً من 1999 ريال سعودي.

احصل على توفير 200 ريال على هاتف أوبو رينو 5 برو، الجهاز مصنف من الجيل الخامس، بمقاس 6.5 بوصة، ويعمل بنظام التشغيل أندرويد 11. بالإضافة لرام بسعة 12 جيجا بايت، وذاكرة داخلية بمساحة 256 جيجا بايت، وذاكرة واحدة أمامية بدقة 32 ميجا بكسل، وأربع كاميرات خلفية بدقة 2+13+16+50 ميجا بكسل. بسعر 2399 ريال بدلاً من2599 ريال سعودي.

تخفيضات عيد الأم المذهلة من لولو الشاشات الإلكترونية

خصم 8500 ريال على شاشة ال جي شاشة ليد، شاشة ذكية بمواصفات عالية الوضوح الترا اتش دي، 4K. مقاس الشاشة 55 بوصة، بها منفذ يو اس بي، ومزودة بخدمة واي فاي. اخصل عليها بسعر 5499 ريال بدلاً من 13999 ريال سعودي.

خصومات لولو هايبر على الأجهزة الكهربائية بمناسبة اقتراب عيد الأم

خصم 8000 ريال على غسالة ومجفف تحميل أمامي من ال جي، بسعة 21/12 كيلو. بسعر 9999 ريال بدلاً من 17999 ريال سعودي. كما يتوفر لديهم خدمة التوصيل المجاني.

وفر 200 ريال على موقد وفرن مزود بخمسة شعلة بمقاس 60*90 من جيسون، بسعر 1699 ريال بدلاً من 1899 ريال سعودي.

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