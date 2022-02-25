شوف عروض اكسترا extra لفترة محدودة في السعودية بخصومات مذهلة

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عمر شويل - جدة عروض اكسترا extra لفترة محدودة في السعودية بخصومات مذهلة عروض اكسترا extra لفترة محدودة في السعودية بخصومات مذهلة على كل المنتجات والأجهزة الإلكترونية لمدة محدودة، وتضم أكبر تشكيلة من الماركات التي تضم كل أنواع الأجهزة الهامة والأساسية بسعر رخيص وتخفيض كبير ممتد إلى يوم 15 مارس 2022.

عروض اكسترا extra لفترة محدودة في السعودية بخصومات مذهلة

تتجدد الخصومات في اكسترا كل مدة لتدهش عملائها بأسعارها الأرخص على مستوى المملكة العربية السعودية، وتخفيضات اليوم تعرضها لكم لفترة محدودة على الأجهزة الكهربائية التي تستخدم في المطبخ، وغيرها من الإلكترونيات الذكية من الشاشات وملحقاتها.

عروض اكسترا للشاشات

يوجد في كل فروع اكسترا السعودية العديد من الشاشات التي تتباين في مواصفاتها وفقًا للسعر، والماركة، والإحتياجات التي يطلبها العملاء، فتقدم شركة ال جي الكثير من الشاشات الذكية ذات التصاميم الرفيعة الحديثة، وتشمل مختلف المنافذ الخاصة بالتوصيلات ونقل البيانات، مع جودة ال اي دي عالية تقدم أفضل صورة، مع سماعات نقية لتقديم صوت واضح.

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أجهزة المطبخ الكهربائية من قلايات فيليبس تشمل تقنيات متطورة تقدم أكل صحي خالي من التفاعلات الكميائية أو الدهون الكثيرة، حيث تعتمد التقنية بها على طهي الطعام عبر الهواء الساخن، وتشمل خصومات موقع اكسترا أجهزة قلايات عالية الجودة من فيليبس وكينوود وديلونجي بأسعار رائعة في موسم التخفيضات الموجود حاليًا بكل الفروع.

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ملحقات الشاشات الحديثة وأكسسواراتها تشكل أهمية كبيرة في توسيع مدى المزايا التي تقدمها الشاشات وأجهزة الصوت، كما أن معظمها يتم تشغيله والإتصال به عبر البلوتوث دون الحاجة إلى توصيلات أو كابلات خارجية، هذا بجانب كونها تشكل أحد قطع الديكور الحديث في المنزل، ومن أهم ملحقات الأجهزة تقدم لكم اكسترا مكبرات الصوت من شركة ال جي بتصميمات رائعة وأسعار لا مثيل لها، مع هدايا قيمة.

كما يوجد كذلك مكبرات بأحجام متنوعة وأشكال مختلفة وفقًا للذوق الشخصي للعميل، كما أن البعض منها يشمل نظام إضاؤة مميز، وهي متاحة بهصم يصل إلى 2500 ريال سعودي، فهي فرصة لا تعوض.