طريقة تنظيف شيش البلكونة المبتكرة.. بمكونات غاية في البساطة ستحولين الشيش القديم إلى جديد ولامع

طريقة تنظيف شيش البلكونة، الكثير من السيدات يخافون من تنظيف شيش الشبابيك والبلكونات وذلك لأنها يصعب تنظيفها في كثير من الأحيان كما أنها تتسخ بسرعة بسبب أنها تتعرض للأتربة والغبار أكثر من أي شيء أخر في المنزل ولذلك يعتبرنا معظم السيدات أنه من أصعب الأمور ولذلك سوف نوضح لكي سيدتي في هذا المقال أهم الطرق الفعالة التي يمكن أن تنظفي بها شيش البلكونة والشبابيك بكل سهولة وفي نفس الوقت تحافظي على الخشب من التأكل.

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طرق تنظيف شيش البلكونة

تعتقد الكثير من النساء أن تنظيف شيش البلكونة والشبابيك يأخذ الكثير من الوقت ويحتاج إلى العديد من المنظفات ولكن إليك سيدتي وصفة سهلة وبسيطة لتنظيف البلكونات والشبابيك.

مكونات الوصفة هي ((كمية مناسبة من الماء، كوب من الخل الأبيض، كوب من مسحوق غسيل الملابس، نصف كوب من الكلور، ملعقة كبيرة من ملح الطعام، فراشاه للتنظيف تكون ناعمه((

طريقة التحضير تكون كالاتي:

نحضر إناء ونضع به كمية الماء ونضيف بعد ذلك كوب الخل الأبيض، ثم مسحوق الغسيل ويفضل يكون جيل، ونصف كوب الكلور، وملعقة الملح، ثم نقلب كل هذه المكونات معا حتى تختلط جيدا.

طريقة الاستخدام: نضع الفراشة أو قماشة مصنوعة من القطن في الخليط ثم نبدأ في تنظيف الشيش ثم نقوم بتجفيفه بعد إزالة كافة الأتربة.

إرشادات لتنظيف شيش البلكونة

وبعد تعرفنا على أفضل الوصفات في تنظيف الشيش بشكل سليم يحافظ على الخشب هناك مجموعة من النصائح والإرشادات التي يجب أن نتبعها عند تنظيف شيش البلكونة أو الشباك وهي كالتالي: