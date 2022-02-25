شوف تنزيلات بنده اليومية عروض مميزة لعملائنا المميزون وخصم اضافى 50% لفترة محدودة

تنزيلات بنده اليومية، هايبر بنده يكون من أروع وأكبر الأسواق المتميزة المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يكون متواجد ومتوفر فيه كل المستلزمات والمستحضرات الغذائية وأيضًا الغير غذائية التي يريدها ويسأل عنها كل مواطن ومتواجد في المملكة العربية السعودية، كما أن هذا الهايبر قد قام بمنح وتقديم عدة أصناف متوافرة بالجودة الرائعة والكبيرة التي يريدها كل شخص في السعودية حتى تم توفيرها بسعر قليل يناسب كل مقيم في السعودية.

عروض بنده الأسبوعية 50% خصم لفترة محدودة تسوق الآن

تنزيلات بنده اليومية

شركة بنده تكون من الشركات الحريصة لتقديم وعرض أكبر الخصومات القوية التي تكون مصاحبة للعروض الرائعة والكبيرة للغاية، فمن الممكن أن يتم العرض والتواجد لهذه العروض والخصومات سواء كانت بالشكل اليومي أو بالصورة الأسبوعية، كما أن شركة بنده قد حصلت واستحوذت أيضًا على عدة توزيعات أساسية عددها حوالي أربعة يتواجدوا في المملكة العربية السعودية، حيث أن الشركة لديها ستمائة شاحنة لتوصيل سبعون ألف سلعة غذائية وكذلك غير غذائية.

عروض بنده السعودية

خصومات بنده الأسبوعية 3 + 1 من حب الذرة الكاملة من النوع ماليزانيا مقدار 340 جرام تكون بسعر 11.75 بدلًا من 15.80 ريال سعودي. تنزيلات بنده الشهرية 30 جرام من خلطة نوعها كنور عدد 1 + 1 سعرها يكون 6.95 بدلًا من 13.90 ريال سعودي. تخفيضات بنده الأسبوعية الحمص من النوع مانديز مقدار 540 جرام عدد 3 + 1 يكون سعرها 13.50 بدلًا من 18 ريال سعودي.

عروض بنده الشهرية

خصومات بنده اليوم لحم التونة الخفيف في زيت دوار الشمس من النوع قودي مقدار 90 جرام عدد 3 + 1 سعرها يكون 15.75 بدلًا من 22 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية 90 جرام من لحم التونة الخفيف من النوع بوتان عدد 3 + 1 سعرها يكون 15.75 بدلًا من 22 ريال سعودي. تنزيلات بنده الأسبوعية 300 مل من صلصة الصويا نوعها ماجي عدد 2 + 1 يكون سعرها 16.95 بدلًا من 25.50 ريال سعودي. عروض بنده اليوم 290 مل من الصلصة نوعها قودي عدد 2 + 1 يكون بسعر 32.95 بدلًأ من 50.85 ريال سعودي.

خصومات بنده اليومية