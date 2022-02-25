شوف أفضل عروض اكسترا السعودية على الأجهزة والخصومات مستمرة وتصل إلى 50%

تعتبر مكتبة اكسترا من أكبر وأشهر المتاجر المتوفرة في المملكة العربية السعودية، واهتمت اكسترا على أن تقدم إلى عملائها كل ما يحتاجون ولكن بأقل الأسعار فهدفها الأساسي هو تقديم منتجات بأعلى كفاءة مقابل أقل سعر ومن خلال مقالنا التالي سيتم التعرف على اكسترا على الأجهزة المنزلية.

عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية

تقدم اكسترا الكثير من العروض والخصومات على مختلف المنتجات التي من بينها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على مكيف كلاس برو 18000 وحدة توزيع هواء في أربعة اتجاهات بارد متوفرة مع خصم بقيمة 29.64%.

تقدم اكسترا عرض على توشيبا غسالة صحون 14 مكان للتخزين مع ستة برامج متوفرة باللون الفضي مع خصم بقيمة 27.09%.

توفر اكسترا عرض على غسالة صحون ميديا وبها 12 مكان تحزين مع سبعة برامج ومتوفرة باللون الفضي.

عرض على غسالة صحو ميديا 12 مكان للتخزين مع سبعة برامج ومتوفرة باللون الأبيض.

تقدم اكسترا عرض على ثلاجة كلاس برو 18.2 قدم بخار إنفيرتر ومتوفرة باللون الأبيض مع خصم بقيمة 39.4%.

توفر اكسترا عرض على ثلاجة كلاس برو باب جانب باب 19.9 قدم ومتوفرة باللون الفضي مع خصم بقيمة 32.5%.

عروض اكسترا على مكيف شباك

تقدم اكسترا السعودية الكثير من العروض والخصومات على مختلف الأجهزة التي من بينها كلًا من التالي:

يحتوي العرض على ميديا أوليمبوس مكيف شباك 18000 وحدة بارد مع خصم بقيمة 36.77%.

تقدم اكسترا عرض على مكيف جنرال الكترك شباك 17600 وحدة بارد وحار مع خصم بقيمة 34.22%.

قدمت اكسترا أيضًا عرض على ثلاجة كلاس برو 18.2 قدم بخار إنفيرتر ومتوفرة باللون الأبيض مع خصم بقيمة 39.4%.

خصومات اكسترا في المملكة العربية السعودية على الأجهزة المنزلية