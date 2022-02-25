شوف عروض نهاية الأسبوع لمدة يومين من أسواق العثيم بأقوي الخصومات

كما عودت أسواق العثيم جميع عملائها بعروض نهاية الأسبوع وبأسعار مجنونة قاتلة تقدم لهم أبرز وأهم السلع التموينية والغذائية التي لا يستغنى عنها الجميع في تحضير وجباتهم وأكلاتهم، يتوافر بالجملة أفضل العروض على الخضروات والفاكهة الطازجة، ومنتجات العناية بالجسم، لحوم طازجة، وتجهيزات منزلية يا بلاش من الأخر على الأجهزة الكهربائية، حيث يستمر العروض الأسبوعية المميزة بمناسبة يوم التأسيس، يبدأ العرض خلال ساعات بجميع الفروع بالمملكة العربية السعودية وخارجها من يوم الجمعة الموافق 25 فبراير حتي السبت الموافق 26 فبراير أو حتى نفاذ الكمية بادروا بشراء أحتياجتهم قبل نفاذ الكمية.

عروض نهاية الأسبوع لمدة يومين من أسواق العثيم بأقوي الخصومات

أشتري كيلو كلمتين وأستمتعي بمذاقة الرائع، حيث يحتوي على فيتامين سي الطبيعي، بسعر 3.45 ريال.

يحتوي الكيوي على فوائد عديدة منها يقي الجسم من الأمراض المزمنة، يعالج اضطرابات ما قبل النوم، يعالج الألتهاب المزمنة، كما يمكن تناوله كسلطة لذيذة، سعر الكيلو 7.50 ريال بدلاً من 8.95 ريال.

يدخل الجزر في أعداد أكلات كثيرة حلوة وحادق وعصائر مثل بسلة بالجزر، خضار سوتية، شوربة خضار، أما الحلو مهلبية بالجزر، مربي جزر، جزر مستورد سعر الكيلو 4.50 ريال بدلاً من 5.45 ريال.

يوجد بقسم اللحوم الطازجة لحم نعيمي بالعظم، سعر الكيلو 59.95 ريال بدلاً من 79.95 ريال.

أشتري زيتون أسود من أليسا، سعر الكيلو 13.50 كيلو، بدلاً من 21.80 ريال.

حلاوة طحينيةجستنية شعر سادة، سعر الكيلو 16.50 ريال بدلاً من 18.35 ريال.

علبة حليب المراعي بودرة، بوزن 1800 جرام، سعر الحبة 48.95 ريال بدلاً من 74.95 ريال.

شيبسي بلنجلز متنوع 2 حبة × 200 جرام، سعر الحبتان 8.95 ريال بدلاً من 28.95 ريال.

عرض 3 حبات دقيق كويتي، وزن العبوة 1 كيلو، بسعر 11.95 ريال، بدلاً من 15.75 ريال.

تمر نبوت سيف فاخر مكنوز، سعر الحبة 6.95 ريال بدلاً من 9.95 ريال.

عسل بورام غابة سوداء، 1000 جرام، سعر العبوة 47.00 ريال بدلاً من 76.75 ريال.

كيك أولكر هالي 20 قطعة × 23 جرام، سعر العلبة 14.50 ريال بدلاً من 18.35 ريال.

صابون دوف وردي 4 قطع × 135 جرام، سعر الرابطة 15.95 ريال بدلاً من 26.75 ريال.

كريم في أند لفلي فيتامين 100 جرام، سعر الحبة 14.95 ريال بدلاً من 22.95 ريال.

عروض الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية من أسواق العثيم