استخدامات لزيت الطعام المستعمل كنز في بيتك مشروع مربح من المنزل

استخدامات لزيت الطعام المستعمل يعتبر زيت الطعام لا يمكن الاستغناء عنه ابداً في كل مطبخ ومن المستحيل العثور على مطبخ بدون زيت، حيث تأخذ عملية الطهي مكانها وفي ذلك القلي يحدث، سواء للدجاج أو الأسماك أو أي طعام آخر له طعم فريد رائع وهو موضوع مهم وحيوي في كل مطبخ، ولكن بعد الطهي تكون هناك كمية كبيرة من زيت الطعام غير صالحة للطهي مرة أخرى، وتبحث السيدات حول كيفية التخلص منه ورميه، وبالتأكيد مشكلة كبيرة ويصعب التخلص منها بصعوبة، لذلك سنقدم لكم اليوم مدى سهولة أفضل طريقة لاستخدام زيت القلي المستعمل.

استخدامات زيت الطعام المستعمل

هناك الكثير والكثير من الاستخدامات لزيت الطعام المستعمل، وتتمثل تلك طرق في استغلال الفائض من زيت الطعام المستعمل في الآتي:

تنظيف الشفاط الكهربائي.

أولا يمكنك تنظيف الشفاط الكهربائي باستخدام زيت الطعام المستعمل كالتالي.

في وعاء ضع القليل من الماء والقليل من والصابون ودفئيه قليلاً على النار ثم أطفئي النار.

انقع أجزاء الشفاط بعد إزالتها في ماء ساخن لمدة ربع ساعة.

ثم ضع الزيت المستعمل في وعاء ونتركه جانباً.

قم بإزالة الشفاط من الماء، ثم قم بغمس الشفاط في زيت الطهي المستخدم بجانبك.

بعد ذلك نظف الزيت المتجمع على الشفاط باستخدام المعدن الموجود في الأطباق المبللة بزيت الطهي.

ستجد أنه تمت إزالة الدهون بسهولة وظهر الشفاط الجديد في دقائق.

عمل صابون لتنظيف الصحون

ثانيا يمكنك أن تستغلي الزيت المستعمل في عمل صابون لتنظيف الحلل والصحون وذلك كالآتي: