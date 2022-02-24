إياك أن تتخلص من زيت القلي المستعمل في الحوض لسبب لن تصدقيه توقف حالا قبل فوات الأوان

هناك العديد من السيدات أول ما تقوم بفعله بعد الانتهاء من قلة الطعام وتكون في حاجة إلى التخلص من الزيت المستخدم وأول فكرة تقوم بفعلها هو أن تقوم بثقبه في الحوض وهذا ينتج عنه العديد من المخاطر والمشاكل الكثيرة والتي سوف تظهر مع الوقت وتؤدى إلى الحاجة إلى حل مشاكل عديدة سوف تنتج نتيجة هذا الفعل.

تحذيرات العلماء من رمي الزيت في الحوض



قام الكثير من العلماء بعمل تحذيرات لكى توعى السيدات من التوقف عن هذا الفعل لأن ذلك ينتج عنه تراكم الدهون في المجاري على مر السنين ويكون في النهاية انسداد المجاري نتيجة لتراكم دهون الزيوت المستخدمة في الأنابيب الخاصة به وبعض العلماء الذين قامو بعمل التحذيرات هم :

وقال جويل فريدريك، وهو يعد رئيس الشركة الكوارتر مون الخاصة بالسباكة في مدينة سان أنه عند القيام برمي الزيوت في الحوض تكون فى حالتها السائلة ولكن بعد أن تبرد هذا السؤال تتماسك وتصبح عبارة عن كتل محتشمة من الدهون.

بينما قال شين مهافي، وهو يعد الرئيس التنفيذي الخاص بشركة تاون بلامر الموجودة في وودستوك، جورجيا: “ أنه بعد أن تقومي برمي الزيوت في الحوض وعلى المدى القصير سوف تلاحظي خروج الكثير من روائح المزعجة والغير محبيه بالمرة في مطبخك وذلك يكون بسبب تراكم هذه الدهون في أنابيب المجاري الخاصة بك في المطبخ لذا يجب أن تتجنبي هذا الفعل ويمكنك أن تقومي بتخزين الزيوت المستعملة وتسلميها في الأماكن المحددة.

الزيوت التي تؤدى إلى غلق انانبيب المجاري



لا يوجد نوع زيت معين يمنع من انسداد في الحوض ولكن جميع الدهون تكون نفس النتيجة بعد أن تبرد وهى أنها تتجمد وتصبح متكلته من الدهون التي تغلق الأنابيب لذا تجنبي ثقب أي زيوت في المجاري للحفاظ على سلامة المجاري.