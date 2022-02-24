لو عندك زجاجات عطر فارغة أعدك أنك لن ترميها بعد معرفة هذه الأفكار

قومي بإعادة استعمال زجاجات العطر الفارغة مع هذه الأفكار الرائعة، تم تصميم معظم زجاجات العطور بشكل جميل لذا بدلًا من التخلص منها فكر في إعادة تدويرها واستخدامها لصنع الزخارف والأعمال الفنية، تعرف على كيفية إعادة تدوير زجاجات العطور القديمة.

إعادة تدوير زجاجات العطر

يمكن استخدام زجاجات العطور ذات التصاميم الغريبة والرائعة لعمل ديكورات المنزل على النحو التالي:

املأ الصندوق بالخرز الملون أو اللآلئ المزيفة أو حتى القلائد والأساور القديمة ووزعها على أجزاء مختلفة من المنزل، وخاصة غرفة الضيوف أو غرفة النوم، كما يمكن ملؤها ببودرة البرق بلون فريد.

حسب حجم الزجاجة يمكنك وضع بعض الزهور يمكنك وضع بعض البراعم الخضراء يمكنك أيضًا استخدام زجاجة عطر كبيرة ووضع مجموعة من الأحجار الصغيرة والبراعم الخضراء فيها لعمل طريقة بسيطة من أصص النباتات، بطريقة جميلة وبسيطة لإظهار حياة النباتات يتم توزيع كل زجاجة في جزء مختلف من المنزل.

استخدام زجاجات العطر كحامل للشموع

يمكن استخدام زجاجات العطور كحاملات شموع بعدة طرق:

الطريقة الأولى هي اختيار الزجاجات ذات الأفواه الضيقة والأشكال الفريدة ووضعها في أطباق مزينة بشكل جميل ووضع الشموع على فم كل زجاجة ثم تحويلها إلى جديدة وقطع تزيين الغرفة أو الجلوس الجميلة مع الحرص على إبقاء الصواني بعيدًا عن المواد القابلة للاشتعال.

الطريقة الثانية: يمكنك صنع شمعة بسيطة ووضع بعض الزيت العطري في زجاجة عطر قديمة ثم وضع فتيل فيها ثم إشعال الفتيل ، فيخرج رائحة خفيفة في الغرفة ثم نثر بعضًا منه في الغرفة، إنه لمن دواعي السرور من الناحية الجمالية أن يكون لديك أجزاء ملونة أو خرز وتجعلها تفوح برائحة عطرة في المنزل.

وبهذا يمكن إعادة استخدام زجاجات اعطر الفارغة بعدة أستخدامات مختلفة تطيف للمنزل لمسة من الجمال.