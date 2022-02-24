شوف عروض العثيم خصم من 30 ل 70 % لمدة 5 أيام فقط أقوى التخفيضات

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عروض العثيم المملكة العربية السعودية، سوق العثيم يكون من الأسواق المساهمة التي يتم تواجده بالمملكة العربية السعودية، حيث أن ذلك الهايبر يعد من أكبر السلاسل القوية التي تتواجد في السعودية، وكذلك فإن هذا السوق يكون متواجد بالمنزلة والترتيب برقم اثنان من السوق المالي والتجاري والمركزي بجهة المبيعات المتواجدة بمنزلتها وترتيبها بعد هايبر بنده الذي يتبع مجموعة صافولا، كما أن المجلة الشهيرة التي تعد من أنجح المجلات وهي فوربس قد صنفت هايبر العثيم بأمريكا عام 2016 على أن هذا السوق يعد من الشركات الكبيرة في السعودية.
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عروض العثيم السعودية
خصومات العثيم تكون من إحدى الشركات والأسواق المتواجدة في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذا الهايبر يعمل على عرض وتقديم العروض الكبيرة والمذهلة مع أقوى الخصومات المذهلة التي يكون سوق العثيم متميز بها، حيث أن الهايبر يقوم بعرض ومنح هذه الخصومات والعروض سواء كان بشكل يومي أو أسبوعي، حيث أن تلك الخصومات والعروض التي يتم تقديمها وعرضها من خلال سوق العثيم متواجدة ومتوفرة بالسعر الذي يناسب ويتلاءم مع كل مقيم في السعودية.
تخفيضات العثيم اليوم
- تنزيلات العثيم على 5 كيلو جرام من الأرز نوعه صن فيلدج كالروز يكون بسعر 24.50 بدلًا من 31.25 ريال سعودي.
- 16 لتر من الزيت النباتي من النوع هالي يكون بسعر 109 بدلًا من 117 ريال سعودي.
- بازليا لاتينا المجمدة مقدار 400 جرام سعرها يكون 3.50 بدلًا من 5.50 ريال سعودي.
- الشابورة الأصلية من النوع فيكتو مقدار 375 جرام تكون بسعر 4.75 بدلًا من 6.50 ريال سعودي.
- فانيليا رياض فود حلويات مقدار 6 * 20 جرام يكون بسعر 12.95 بدلًا من 15.95 ريال سعودي.
- سعر الربطة من بفك سفوري ذرة بالجبن 16 * 30 جرام يكون 9.95 بدلًا من 12 ريال سعودي.
- 227 جرام من الكاكاو زدني بودر يكون بسعر 18.95 بدلًا من 22.25 ريال سعودي.
- 3 حبات من القشطة نوعها مانا مقدار 155 جرام تكون بسعر 10.50 بدلًا من 14.25 ريال سعودي.
- لبنة داري التركية مقدار 700 جرام سعرها يكون 15.50 بدلًا من 19.95 ريال سعودي.
- 1 لتر من كريمة نوعها بريزيدن للخفق تكون بسعر 22.95 بدلًا من 28.75 ريال سعودي.
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