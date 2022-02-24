نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات اكسترا الكبرى تتجاوز 60% على الأجهزة الكهربائية و الشاشات حتى نهاية فبراير في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخفيضات اكسترا الكبرى تتجاوز 60% على الأجهزة الكهربائية و الشاشات حتى نهاية فبراير، حيث يتوفر ال جي غسالة تعبئة علوية سعة 16 كيلو واي فاي باللون الأسود بسعر 3999 ريال بدلاً من 6449 ريال خصم 38%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سامسونج غسالة فتحة أمامية سعة 6 كيلو باللون الأبيض بسعر 1699 ريال بدلاً من 2099 ريال خصم 19%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 82 ريال لمدة 36 شهراً ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية.

تخفيضات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية

يتوفر ال جي غسالة تعبئة أمامية غسيل 8 كيلو / تجفيف 5 كيلو باللون الأبيض بسعر 3299 ريال بدلاً من 5399 ريال خصم 39%، ضمن عروض فبراير اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 158 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية ال جي غسالة تعبئة أمامية سعة 17 كيلو بخار واي فاي باللون الأبيض بسعر 5699 ريال بدلاً من 10899 ريال خصم 48%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 273 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض فبراير اكسترا الكبرى

يتوفر ال جي غسالة تعبئة أمامية غسيل/تجفيف سعة 19 كيلو /11 كيلو ستيل فضي بسعر 7999 ريال بدلاً من 14599 ريال خصم 45%، ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 383 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض فبراير اكسترا الكبرى لاجيرمانيا فرن و شواية غاز مقاس 90*60 سم بسعر 2899 ريال بدلاً من 3899 ريال خصم 26%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 139 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الأفران اكسترا الكبرى

يتوفر مابي موقد كهربائي 30 بوصة 4 عيون باللون الأبيض بسعر 2499 ريال بدلاً من 3999 ريال خصم 38%، ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 120 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية فبراير ال جي موقد كهربائي 4 عيون طبخ مع 1 عين تسخين ستانلس ستيل أسود بسعر 5499 ريال بدلاً من 8549 ريال خصم 36%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 263 ريال لمدة 36 شهراً.

يتوفر ضمن عروض فبراير اكسترا الكبرى مابي موقد كهربائي 4 عيون باللون الأسود ستانلس ستيل بسعر 2999 ريال بدلاً من 4699 ريال خصم 36%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 144 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ال جي فرن كهربائي 4 مواقد سيراميك أسود 1 منطقة تسخين بسعر 4199 ريال بدلاً من 6799 ريال خصم 38%، ضمن تخفيضات اكسترا الكبرى على الأجهزة الكهربائية ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 201 ريال لمدة 36 شهراً.

تخفيضات اكسترا الكبرى تتجاوز 60%

يتوفر سوني تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح بسعر 10499 ريال بدلاً من 27999 ريال خصم 63%، ضمن عروض الأجهزة الكهربائية اكسترا الكبرى ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 502 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن عروض فبراير اكسترا الكبرى سوني تليفزيون 55 بوصة فائق الوضوح بسعر 3399 ريال بدلاً من 8399 ريال خصم 60%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 163 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر سوني تلفزيون 65 بوصة فائق الوضوح أندرويد بسعر 3999 ريال بدلاً من 6999 ريال خصم 43%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 192 ريال لمدة 36 شهراً.

عروض الشاشات اكسترا الكبرى

يتوفر ال جي تليفزيون 75 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 9999 ريال بدلاً من 32999 ريال خصم 70%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 478 ريال لمدة 36 شهراً، يتوفر ضمن تخفيضات الشاشات اكسترا الكبرى سامسونج تلفزيون 85 بوصة فائق الوضوح ذكي بسعر 7999 ريال بدلاً من 11999 ريال خصم 33.33%، ويمكنك استبدال الكاش بالتقسيط ودفع مبلغ شهري 383 ريال لمدة 36 شهراً ضمن عروض اكسترا الكبرى حتى نهاية فبراير.