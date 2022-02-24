نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف سوبر ماركت العثيم وعروض العثيم الطازجة وتخفيضاتها الرائعة اليوم في المقال التالي
عروض العثيم وسوبر ماركت العثيم، أسواق عبدالله العثيم من الأماكن المشهورة جدًا في المملكة العربية السعودية والتي ينتظر عروضها أغلب المواطنين في المملكة، وذلك لان منتجاتها تتميز بالجودة العالية والأسعار التي تتناسب مع الجميع، وخلال كل أسبوع يقوم العثيم ماركت بتقديم مجموعة من العروض المتميزة للغاية على بعض المنتجات الخاصة به، وإذا كنتم تريدون الاطلاع على عروض هذا الأسبوع فعليكم بمتابعة هذا المقال إلى نهايته.
أسواق عبدالله العثيم الترويجية وخصومات بمناسبة ذكرى يوم التأسيس
عروض العثيم ليوم الخميس
العثيم ماركت من الأماكن الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية والذي يتواجد فيه مجموعة كبيرة من المنتجات التي تحتاج إليها جميع المنازل وبأسعار جيدة للغاية، ويوجد في كافة أنحاء المملكة فرع أو أكثر داخل كل مدينة في السعودية، وخلال أسواق عبد الله العثيم تستطيعي أن تحصلي على كافة المنتجات الخاصة بمنزلك بأسعار تناسب الجميع وتنافس الأسواق الأخرى، ولذلك أسواق العثيم مفضلة لدى عدد كبير جدًا في المملكة العربية السعودية ودول الوطن العربي.
عروض العثيم السعودية لشهر فبراير 2022
تقدم أسواق العثيم مجموعة من العروض والتخفيضات هذا الأسبوع تتمثل فيما يلي:
- عروض العثيم الاسبوعية المراعي زبدة غير مملحة بسعر 54.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم اليوم الاثنين بالهنا حليب سعر العبوه 5.95 ريال سعودي.
- تخفيضات العثيم لاكتيل زبادي بسعر 24.95 ريال سعودي.
- العثيم العروض الترويجية لبنيتا زبادي بسعر 11.45 ريال سعودي.
- مهرجان الطازج العثيم المراعي زبادي بسعر 3.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين لاكتيل مشروب فواكه بسعر 7.75 ريال سعودي.
- عروض اسواق العثيم لافاش جبنة شرائحه بسعر 27.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم الاثنين اليوم افانتي جبنة شرائح بسعر 23.95 ريال سعودي.
- عروض العثيم الرياض اليوم ريتش بيك توست بسعر 20.75 ريال سعودي.
- العثيم ماركت اكتساب جرين لاند جبنة بسعر 11.25 ريال سعودي.
- عروض هايبر العثيم باندا جبنة بسعر 14.75 ريال سعودي.
- عروض العثيم جده رودس جبنة بسعر 15.45 ريال سعودي.
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