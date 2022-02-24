فرصة ذهبية للفوز في مسابقة الحلم جائزة 100000 دولار| وطريقة الاشتراك

تواصل مسابقة الحلم استقبال طلبات الاشتراك من آلاف المواطنين في جميع أنحاء العالم، للمشاركة في السحب الجديد المقبل على جائزة الـ 100 ألف دولار أمريكي، والمقرر السحب عليها رسميًا خلال الأيام المقبلة، مع العلم أن تلك الجائزة هي الأولى من بين جوائز المسابقة لهذا العام على قيمة 3.5 مليون دولار أمريكي، مع التأكيد على طرق الاشتراك الأساسية المعروفة، سواء من خلال الاتصال على الرقم المرادف لدولتك من بين الأرقام المدرجة في سجلات الاتصالات، أو الاشتراك من خلال خدمة الرسائل النصية التي تحتوي على كلمة حلم ومرادفاتها من اللغة الانجليزية والفرنسية.

الاشتراك في مسابقة الحلم

كما يُمكن الاشتراك في مسابقة الحلم ودخول السحب الجديد المقبلة والسحوبات التالية، من خلال تسجيل كافة البيانات المطلوبة عبر الموقع الرسمي للمسابقة، ثم الضغط على تأكيد أو موافق أو إرسال، كما يُمكن الاتصال من خلال التواصل عبر تطبيق حلم للهواتف الذكية، ثم تثبيت التطبيق على الجوال الخاص بك، ثم البدء في تسجيل كافة البيانات الشخصية المطلوبة الخاصة بك، ثم إرسال، مع الأخذ في الاعتبار أنه لابد من الإجابة بشكل صحيح على أسئلة المسابقة التي تصلك عبر هاتفك أثناء تسجيل الاشتراك في المسابقة، وهي ما تزيد فرص دخول السحوبات وإمكانية فوزك من خلال زيادة فرصك في السحب.

كيفية إجراء السحب

جدير بالذكر أن مسابقة الحلم تنظيم بشكل دوري سحوبات مختلفة على إحدى الجوائز المالية الكبرى، وسيتم من خلال برنامج صدى الملاعب المقدم من قبل الإعلامي السوري مصطفى الأغا عبر فضائية إم بي سي، ويتم إجراء السحب بنظام القرعة العشوائية على مرأى ومسمع الجميع على الهواء مباشرةً، من أجل ضمان أكبر قدر من الحيادية والشفافية، ويتم السحب ثم الاتصال على الفور بالرقم الذي تم سحبه من أجل تهنئته بالفوز والحصول على البيانات الخاصة به.

وفي حالة عدم الرد يتم سحب رقم آخر من أجل التواصل معه مثل الذي حدث في السحب على جائزة المليون دولار والتى ربحها مواطن عراقي، بعدما لم يجب الاسم الأول لرقم مصري على الهاتف.