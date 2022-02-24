نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عرض جرير اليوم على ملحقات الكمبيوتر وعلى الجوالات الذكية الحديثة في المقال التالي
عروض الجوالات في جرير السعودية، خلال مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وعبر محركات البحث هناك العديد من الأسئلة التي تدور جميعها حول العروض التي سيقدمها jarir bookstore مكتبة جرير خلال شهر فبراير من هذا العام 2022، وذلك بمناسبة انتهاء فصل الشتاء وذلك لأن مكتبات جرير تقوم بتقديم مجموعة كبيرة من من العروض والتخفيضات خلال شهر فبراير من كل عام ولكن من خلال هذا المقال سنقدم مجموعة من العروض التي تقدمها مجموعة مكتبات جرير.
تخفيضات جرير السعودية على الجوالات لشهر فبراير.. أسعار سامسونج بعد الخصم
مكتبة جرير السعودية
توجد مكتبات جرير في المملكة العربية السعودية في جميع أنحاء المملكة ويوجد الفرع الرئيسي منها داخل مدينة الرياض وهي متخصصة في بيع المستلزمات المدرسية والأدوات المدرسية وأيضًا الأجهزة الإلكترونية والمشاريع العقارية ويوجد منها نوعين من النوع الأول البيع الاون لاين وهو يكون بيع بالتجزئة والبيع ثاني هو بيع بالجملة يكون عن طريق أحد فروع مكتبات جرير.
عروض مكتبة جرير اون لاين لشهر فبراير
تقدم مكتبات جرير خلال الأسبوع مجموعة كبيرة من المنتجات من الخصومات والعروض ولكم معروض هذا الأسبوع في ما يلي:
- عروض لاب توب جرير قرص صلب من شركة توشيبا بحجم 2 تيرابايت بسعر 269 ريال سعودي.
- لابتوب جرير قرص صلب من wd بسعر 349 ريال سعودي.
- عروض جرير للجوالات هواوي واي 5 بي سعه 32 جيجابايت بسعر 369 ريال سعودي.
- بطاقة خصم جرير ريدمي 9 أي سعة 32 جيجابايت بسعر 369 ريال سعودي.
- عروض جوالات جرير فيفو واي 15 اس 7 سعته 32 جيجا بايت بسعر 519 ريال سعودي.
- عروض جرير على الجوالات هواوي واي 6 بي حجمه 64 جيجا بايت بسعر 569 ريال سعودي.
- كود خصم جرير أوبو أي 53 سعته 64 جيجابايت بسعر 669 ريال سعودي.
- عروض جرير اليوم تي سي إل 10 بلس بسعر 699 ريال سعودي حجمه 256 جيجابايت.
- عروض جرير هواوي على هواوي واي 9 أي سعته 128 جيجابايت بسعر 999 ريال سعودي.
- اسعار الجوالات في جرير فيفو واي 2 سعة 128 غيغابايت بسعر 1099 ريال سعودي.
- التقسيط من جرير هواوي نوفا 9 سعته 128 جيجابايت بسعر 1599 ريال سعودي.
- تخفيضات جرير ساعة من سامسونج بسعر 1199 ريال سعودي.
الوسوم
error: غير مسموح بنقل المحتوي الخاص بنا لعدم التبليغ