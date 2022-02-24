لو عرفتم السر وراء حرق ورقة غار واحدة في المنزل لفعلتم ذلك الشيء كل يوم

يمكن أن يكون ورق الغار أحد التوابل التي لا يمكن الاستغناء عنها داخل المنزل لانه يتم استخدامها أثناء الطهي ومع العديد من الاصناف التي يتم اعدادها في المنزل خصوصا اللحوم وهي أحد التوابل التي لها رائحة لذيذة وطعم لذيذ وتعطي الأكل نكهة رائعة ‏لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها استخدام ورق الغار حتى نحصل على فوائد أخرى من ورق الغار ورق الغار من الأعشاب التي يتم استخدامها في علاج المشاكل الصحية التي يعاني منها الإنسان لذلك خلال هذا المقال سنتحدث عن طريقة يمكن من خلالها إعداد ورق الغار حتى نحصل على الفوائد الموجودة في ورق الغار وهذه الطريقة هي طريقة حرق ورق الغار حتى يتم استنشاق ورق الغار والحصول على فوائده.

‏طريقة حرق ورق الغار في المنزل

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هناك الكثير من الناس يقومون بشراء البخور الخاص بورق الغار وهو يكون موجود في محلات العطارة وغيرها ‏ولكن يمكننا أيضا استخدام ورق الغار في المنزل وفيما يلي سنتحدث عن طريقة حرق ورق الغار في المنزل:

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نحتاج إلى بعض من اوراق ورق الغار بعد ذلك نبدأ في تجهيز شواية الفحم ونقوم بإشعال الفحم جيدا بعد ذلك نضع عليه بعض اوراق الغار حتى تكون مشتعلة.

ننتظر حتى يكون ورق الغار يتطاير منهُ الدخان ‏حتى تنتشر رائحة ورق الغار في جميع أنحاء المكان.

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فوائد حرق ورق الغار

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هناك العديد من الفوائد و الاستخدامات التي يمكن الحصول عليها من خلال ورق الغار وهذه الفوائد هي:

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