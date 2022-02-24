شوف أقوى عروض اكسترا على الجوالات والأجهزة بالتقسيط بدون مقدم

خصومات حصرية متنوعة اليوم بكافة فروع اكسترا هايبر ماركت Extra hyper market الموجودة في مدن المملكة العربية السعودية، والتي تتضمن كثير من السلع والمنتجات المحلية والمستوردة بكافة أنواعها من: أجهزة، وأدوات، وملابس، وآثاث، وديكورات، وغيرهم متوفرين فقط في فروع اكسترا السعودية او من خلال Extra online، والذي يتردد عليه كثير من الزوار بشكل يومي بسبب أسعاره المميزه وجودة منتجاته، وسوف نقدم لحضراتكم كل هذه الخصومات وأكثر في هذه فقط من خلال موقع ثقفني لجديد العروض الحصرية بالتفاصيل.

عروض اكسترا الأسبوعية في المملكة العربية السعودية Extra Ksa

يمكنكم عملاء اكسترا Extra الكرام التمتع بكل عروض الماركت المميزة على الأجهزة بجميع أنواعها ضمن عروض رمضان المميزة على كل أنواع أجهزة المطبخ والشاشات، كما بالفروع امكانية تقسيط المشتريات بثمن الكاش من الجوالات الحديثة المتعددة iPhone 13 pro من شركة آبل Apple العالمية، وغيرهم من جوالات أخرى فقط لحاملي البطاقات الإئتمانية من البنوك المشاركة كالبنك الأهلي وغيره الموضحون بالصورة.

عروض إكسترا السعودية Extra Ksa big offers على الأجهزة اللوحية

تتوفر مجموعة مميزة من العروض الحصرية على أسعار الأجهزة اللوحية بأنواعها، ومنها: خصم خاص على سعر الجهاز اللوحي من Xiaomi Pad5 بسعة 256 جيجابايت، وسرعة رامات عالية، ولديهم أيضاً خصم ممتاز على سعر نفس الجهاز المميز بسعة تخزين 128 جيجابايت، وسرعة تشغيل تصل إلى 6جيجابايت، ومتوفر أيضاً لديهم خصومات متميزة على أسعار أجهزة هواوي Huawei matepad بسعة 64 جيجابايت، وسرعة تشغيل 3جيجابايت، ولديهم أيضاً بالفروع تخفيضات حصرية على أسعار أجهزة هواوي matepad 11 بسعة تخزينة عالية وسرعة تشغيل مميزة، وتوجد أيضاً بالفروع خصومات خاصة على أسعار أجهزة سامسونج وآبل المختلفة.

عروض إكسترا اليوم وحتى نفاذ الكميات على قطع مختارة Extra

نستكمل مع حضراتكم تقديم باقي عروض إكسترا السعودية Extra big offers في مدن المملكة العربية السعودية، والتي تضم: خصم خاص على سعر هاتف سامسونج جالكسي tab A7 بسعة تخزين 32 جيجابايت، وسرعة رامات 2 جيجابايت، ولديهم أيضاً الجهاز المميز من هاتف جالكسي تاب galaxy tab S7 FE.